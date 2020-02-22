ТОП-5 мужских имен, обладатели которых быстро разводятся после свадьбы

Любовь — прекрасное чувство! Однако молодым людям не всегда удается выстроить долгие и гармоничные отношения. Можно ли предугадать, каким будет брак с тем или иным партнером? Интернет-издание Lisa.ru настаивает, что да. Но только при условии, что женщина знает ТОП-5 мужских имен, обладатели которых разводятся вскоре после женитьбы.

Никиты зачастую склонны к непредсказуемым и опрометчивым поступкам. Они любят красиво ухаживать, осыпать возлюбленную комплиментами и дарить цветы. Но как только понимают, что дело близится к свадьбе — быстро сбегают. Если же в ЗАГС Никиту удалось заманить, не сомневайтесь — скоро он начнет заглядываться на свободных и независимых дам.

Носители имени Ян слишком свободолюбивы. Брак для этих мужчин — неминуемое и неприятное мероприятие. Конфетно-букетный период для Яна — прекрасный вариант отношений, а штамп в паспорте — лишь печальное известие о вечном заточении в клетку. В таком формате долго он не протянет.

Геннадии — зачастую неуверенные в себе и своей энергии мужчины. Им постоянно кажется, что они не достойны возлюбленной. Кроме того, обладатели этого имени скупы на эмоции: нежности и ласки от них не дождаться. Такое безразличие вряд ли понравится даже самой терпеливой супруге, поэтому без скандалов в семейной жизни обойтись не получится. Чтобы обрести долгожданное спокойствие, Геннадий предпочтет развестись, нежели изменить характер.

Носитель имени Даниил всегда будет с недоверием относится к возлюбленной. Обвинения в меркантильности, проверка личных смс, постоянная слежка — вот верные спутники недолгих, но бурных отношений с Даниилом. Даже если поводов для ревности не будет, эти мужчины предпочтут расстаться с пассией, будучи уверенными, что во всем виновата вторая половинка.

Обладатели имени Денис всегда живут на широкую ногу. Они пользуются популярностью у слабого пола и постоянно ищут разнообразия в интимном плане. Скованного брачными узами Дениса постоянно изводит мысль об отношениях с одной и той же женщиной — он так не любит. Далее только два варианта: либо измены, либо развод и разгульная, но привычная жизнь.

Ранее 5-tv.ru назвал ТОП-5 мужских имен, обладатели которых станут идеальными супругами.