ТОП-5 мужских имен, обладатели которых считаются идеальными мужьями

Психологи давно заметили, что данное при рождении имя во многом формирует характер человека и даже в некоторой степени влияет на его судьбу. Поэтому по имени специалисты иногда могут просчитать, как поведет себя человек в той или иной ситуации. Так, составлен рейтинг пяти мужских имен, носители которых, как правило, являются лучшими мужьями.

И первый в списке — Андрей. Это образец мужественности. Обладатели этого имени уверены в себе, активны и напористы. Это лидеры, которые ведут за собой. В отношениях же для Андрея главное — идеальная любовь. Эти мужчины обычно ищут умную и яркую женщину, разделяющую его взгляды. А найдя такую спутницу, ради нее будут штурмовать вершины карьеры и совершать подвиги. Впрочем, есть и недостаток — обладатели этого имени часто бывают ревнивы.

Мужчины, названные Артемом, отличаются преданностью. Это дружелюбные, общительные и целеустремленные люди, умеющие ухаживать красиво и ненавязчиво. При этом семья для них превыше всего. Свою женщину они готовы носить на руках и будут верны ей всю жизнь.

Имя Вадим носят сильные мужчины. Они умеют рисковать и достигать целей, трудолюбивы и всегда держат обещания. Рядом с ними женщины чувствуют себя защищенными во всех отношениях. Одно но: Вадимы не спешат вступать в брак. Свою спутницу они выбирают долго и очень тщательно. Но зато когда выберут, остаются ей верны всю жизнь.

Даниил — это имя наделяет своих обладателей силой воли, несгибаемым характером и практичностью. Однако эти мужчины добры и отзывчивы. В отношениях интересы своей избранницы ставят превыше собственных, убеждены, что главное в семье — это гармония и делают все для ее достижения.

Юрий — как правило, однолюб. Если он выбрал женщину, других уже не замечает. При том старается всячески угождать своей возлюбленной и решать все ее проблемы. Характер у обладателей этого имени светлый и дружелюбный, они очень отзывчивы и нежны.

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