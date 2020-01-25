  1. Пятый канал
  4. ТОП-5 мужских имен, обладатели которых считаются идеальными мужьями

ТОП-5 мужских имен, обладатели которых считаются идеальными мужьями

, 12:21 | Светлана Александрова 1 420

Психологи давно заметили, что данное при рождении имя во многом формирует характер человека и можно просчитать, как он поведет себя в той или иной ситуации.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nick White, imagebroker/ZAM-Photography, C. Heusler, Martin Moxter, Chris Robbins, Stefan Kiefer, Jeremy Maude, David Oxberry

Психологи давно заметили, что данное при рождении имя во многом формирует характер человека и даже в некоторой степени влияет на его судьбу. Поэтому по имени специалисты иногда могут просчитать, как поведет себя человек в той или иной ситуации. Так, составлен рейтинг пяти мужских имен, носители которых, как правило, являются лучшими мужьями.

И первый в списке — Андрей. Это образец мужественности. Обладатели этого имени уверены в себе, активны и напористы. Это лидеры, которые ведут за собой. В отношениях же для Андрея главное — идеальная любовь. Эти мужчины обычно ищут умную и яркую женщину, разделяющую его взгляды. А найдя такую спутницу, ради нее будут штурмовать вершины карьеры и совершать подвиги. Впрочем, есть и недостаток — обладатели этого имени часто бывают ревнивы.

Мужчины, названные Артемом, отличаются преданностью. Это дружелюбные, общительные и целеустремленные люди, умеющие ухаживать красиво и ненавязчиво. При этом семья для них превыше всего. Свою женщину они готовы носить на руках и будут верны ей всю жизнь.

Имя Вадим носят сильные мужчины. Они умеют рисковать и достигать целей, трудолюбивы и всегда держат обещания. Рядом с ними женщины чувствуют себя защищенными во всех отношениях. Одно но: Вадимы не спешат вступать в брак. Свою спутницу они выбирают долго и очень тщательно. Но зато когда выберут, остаются ей верны всю жизнь.

Даниил — это имя наделяет своих обладателей силой воли, несгибаемым характером и практичностью. Однако эти мужчины добры и отзывчивы. В отношениях интересы своей избранницы ставят превыше собственных, убеждены, что главное в семье — это гармония и делают все для ее достижения.

Юрий — как правило, однолюб. Если он выбрал женщину, других уже не замечает. При том старается всячески угождать своей возлюбленной и решать все ее проблемы. Характер у обладателей этого имени светлый и дружелюбный, они очень отзывчивы и нежны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с мужчинами с какими именами лучше не связывать свою судьбу.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Гороскоп на 25 января: Луна в Весах предвещает непредвиденные перемены в жизни

Последние новости

12:55
Потомственная ведунья предсказала Батрутдинову печальную судьбу отшельника
12:44
Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с жертвами землетрясения
12:21
ТОП-5 мужских имен, обладатели которых считаются идеальными мужьями
12:09
Дмитрий Песков: Указа об отставке Владислава Суркова нет
12:05
Виновный в крушении украинского Boeing-737 находится в тюрьме — МИД Ирана
11:58
Пятерых студентов-китайцев проверяют на коронавирус в Иркутске

Сейчас читают

«Девушка мечты!» — грудь «британской Кардашьян» едва уместилась в мини-бикини
Гороскоп на 25 января: Луна в Весах предвещает непредвиденные перемены в жизни
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]