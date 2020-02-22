Первый чемпионат Лиги боевого самбо проходит в Сочи. Он посвящен Дню защитника Отечества и проводится в год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии принимают участие 14 сильнейших спортсменов юниорской сборной России и ветераны самбо.

Параллельно в спортивном комплексе «Ледяная арена» проходит международный форум «Combat Sambo League 2020» с участием иностранных делегаций из 12 стран. Он посвящен перспективам развития Лиги боевого самбо в мире.

А для зрителей и гостей чемпионата развернута выставка об истории боевого самбо в России. На ее основе планируется создавать мультимедийный музей. Кроме того, все желающие могут принять участие в мастер-классах от легендарных спортсменов боевого самбо.

Историческим событием назвал первый чемпионат Лиги боевого самбо ее руководитель Аркадий Ротенберг.

«Историческое событие, мы все к этому долго шли, и в принципе, мы пока не можем сказать, что из этого выйдет, но мы будем стараться, будем развиваться, будем совершенствоваться. Но во всяком случае сегодня — это первый турнир в ранге Лиги боевого самбо. Мы любим самбо, мы все выросли из самбо, потом начали заниматься дзюдо, но все равно родило нас самбо. Поэтому для нас это, во-первых, и почетная миссия и, во-вторых, это радостное событие», — сказал он.

По словам Ротенберга, самбо обязательно должно войти в программу Олимпийских игр. Он пообещал приложить все усилия для того, чтобы это случилось.

«Мне кажется, что рано или поздно это должно произойти. Дело в том, что мы, конечно, занимаем ведущие позиции в самбо, и я думаю, что многим это может и не нравиться, потому что столько медалей уходит к нашим спортсменам. Но тем не менее я думаю, что здравый смысл все равно возобладает», — считает Аркадий Ротенберг.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о предстоящем в апреле 2020 года поединке между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.