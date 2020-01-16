Весной 2020 года должна состояться встреча двух восходящих звезд смешанных единоборств. Эти атлеты по-разному пришли в мир профессионального спорта. Они вышли из непохожих друг на друга культур, и дерется каждый из них по-своему. Однако настало время выяснить, кто достоин титула временного чемпиона UFC.

Дата боя Нурмагомедов — Фергюсон

Президент UFС окрестил бой Хабиба против Фергюсона проклятым. Всякий раз, когда организаторы турнира объявляли встречу двух соперников, кто-то получал травму, не позволявшую участвовать в поединке.

Первая попытка выставить восходящих звезд UFC Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона состоялась в 2015 году. В тот раз встреча не состоялась из-за травмированного колена Хабиба. Вместо него на октагон вышел бразилец Эдсон Барбоза. Тони финишировал его уже на втором раунде.

В следующий раз пути Тони и Хабиба пересеклись в апреле 2016-го, но бой вновь пришлось отложить. На этот раз из-за проблем с легкими у Тони. Со слов Фергюсона, врачи нашли в них жидкость и запретили ему выступать до тех пор, пока он не поправится. На смену Эль Кукуя (прозвище Фергюсона. — Прим. ред.) пришел его соотечественник дебютант Даррел Хорчер. В бою с ним Нурмагомедов оформил 23-ю победу в карьере.

В 2017-м году Хабиб оказался в числе зрителей поединка между Фергюсоном и Ландо Ваннатой. Первому удалось одержать победу. Там же он обещает «надрать задницу» сидящему в зале дагестанцу. Совсем скоро ему представился шанс осуществить задуманное, но и тогда встрече бойцов помешали обстоятельства.

Третья попытка организовать бой Хабиба и Тони пришлась на март 2017-го. На этот раз состязание пришлось отменить после того, как дагестанец попал в больницу из-за сгонки веса. Бой провалился и в апреле 2018-го. Тогда-то президент UFC Дана Уайт и заявил, что бой Хабиба и Фергюсона проклят и он больше никогда не попытается его организовать.

Однако в 2019-м году вновь поползли слухи о встрече американца с россиянином. Первым о точной дате поединка между Хабибом и Фергюсоном заговорил американский журналист Бретт Окамото. На странице в Twitter он опубликовал точную дату и время встречи двух спортсменов: 18 апреля 2020 года. Окамото отметил, что контракт еще не подписан, но обе стороны заинтересованы в проведении боя. Позже агент Нурмагомедова Али Абдель-Азиз выложил на свою страницу в Twitter подписанный спортсменом контракт от 25 ноября 2019 года. Сам поединок, как и говорил Окамото, состоится 18 апреля 2020 года.

Twitter @AliAbdelaziz00

Биография Хабиба Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов родился и вырос в спортивной семье. Его отец Абдулманап Нурмагомедов является мастером спорта и за свою тренерскую карьеру воспитал более десятка чемпионов. В их числе оказался и младший брат Абдулманапа (дядя Хабиба. — Прим. ред.) Нурмагомед Нурмагомедов, который в 1992 году стал первым чемпионом мира по самбо. Что касается Хабиба, то дебютный бой он дал еще в девятилетнем возрасте. В тот раз его противником был медведь.

Сайт KP.RU

Абдулманап сразу заметил таланты сына к борьбе и вскоре начал его тренировать. Активные занятия спортом у мальчика начались в 16 лет. По признанию отца, Хабиб с этого возраста не пропустил ни одной тренировки. Начались встречи на боевом ринге. Юноша долгое время проигрывал, что негативно сказывалось не только на его физическом состоянии. Поражения худшим образом влияли на его ментальное здоровье. В какой-то момент юноша оказался перед выбором: сложить руки или все же двигаться вперед. Хабиб выбирает второе и начинает одерживать первые победы на чемпионатах России и мира.

В этот же период Хабиб спросит у отца, почему тот, видя его страдания от проигрышей, не остановил его. Абдулманап ответит, что хотел, чтобы сын понял, каково это — быть побежденным. Вскоре дагестанец оказывается на ринге против профессионального бойца Азербайджана. На кону стояли огромные для тогдашнего Хабиба $2 тысячи. Юноша выигрывает бой.

Instagram @khabib_nurmagomedov

В то же время где-то на другом конце земного шара Федор Емельяненко популяризует понятие вольной борьбы. Российскими спортсменами все больше интересуется представители зарубежных турниров. Так Хабиб попадает в поле зрения UFC. Вскоре молодой человек подписывает контракт с дивизионом и выигрывает свой дебютный в рамках UFC бой. Эксперты отмечают высокий уровень подготовки атлета. Однако уже во втором бою становятся видны все слабые места Хабиба, которые он, по собственному признанию, готов будет проанализировать позже.

Тем не менее Хабиба считают восходящей звездой UFC. Дана Уайт хочет выставить дагестанца против еще одного молодого атлета — Эдди Альвареса. Однако на горизонте появляется ирландец Макгрегор, чьи бои обычно собирают огромную кассу. Дана Уайт отзывает контракт с Хабибом, чтобы организовать бой Макгрегора и Альвареса.

В комментарии канадскому телевизионному каналу Fight Network Хабиб сказал, что с пониманием относится к решению президента UFC заменить его на более медийного спортсмена. И все же ему не понравилось, что у него из рук вырвали контракт на участие в титульном бое. Уайт попытался уладить конфликт с российским бойцом, организовав ему встречу с Майклом Джонсоном — бойцом из рейтинговой десятки.

В периодах между раундами в бою с Джонсоном Хабиб велел Уайту больше не присылать ему фальшивых договоров. Президент UFC на это отвечал, что Хабибу необходимо завершить бой. Поединок Джонсона и Нурмагомедова окончился победой дагестанского орла.

www.globallookpress.com / Yevgeny Philippov

Однако Дане Уайту стоит отдать должное: поединок Макгрегора с Альваресом стал историческим событием. При этом спортсмен не спешил защищать позицию чемпиона и вместо спортивной карьеры с головой ушел в бизнес. UFC назначили турнир на получение пояса временного чемпиона.

И вот тут-то на сцене появляется Тони Фергюсон, противником которого должен стать не кто иной, как Хабиб Нурмагомедов. Эта встреча будет переноситься не один раз, пока в ноябре 2019-го менеджер Хабиба не опубликует в Twitter подписанный спортсменом контракт на бой с Фергюсоном. В графе с датой поединка Хабиба против Фергюсона будет стоять 18 апреля 2020 года.

Статистика боев Хабиба Нурмагомедова

Эксперты отмечают идеальный послужной список Хабиба Нурмагомедова. На поединок с Фергюсоном спортсмен выходит в звании непобежденного профессионального бойца. С 2008 года атлет ни разу не проигрывал, и на данный момент считается одним из лучших бойцов MMA. В числе побежденных Нурмагомедовым атлетов есть звезда UFC Конор Макгрегор. Дагестанский орел одолел его в октябре 2018-го при защите титула чемпиона в легком весе.

Согласно статистике боев Хабиба на конец 2019 года, 28% встреч окончились триумфом россиянина благодаря нокауту. Сдачей (стабмишн) — 35%. Оставшиеся 35% боев стали для Хабиба триумфальными по решению судей.

ТАСС / Валерий Шарифулин

Спортивные журналисты отмечают, что дагестанец одинаково хорош как в боксерской стойке, так и в борьбе. Не зря треть побед досталась ему именно при сдавливании противника. Эксперты видят в Хабибе практически универсального бойца со светлым профессиональным будущим.

Однако в карьере дагестанского бойца случались и черные полосы. Самый сложный период для Нурмагомедова выпал на 2015-й. В тот — самый первый раз — Хабиб не смог выйти на поединок против Фергюсона. Позже спортсмен скажет, что мир не знает ни одного атлета, чья карьера постоянно двигалась вверх. Хабиб назвал этот период своей жизни черной полосой.

Нурмагомедов против Фергюсона: ставки букмекеров

Не только спортивные журналисты считают Хабиба Нурмагомедова выдающимся бойцом UFC. Аналогичного мнения придерживаются и букмекеры, прогнозирующие дагестанцу коэффициент победы в 1.34. Букмекеры учли десятилетний профессиональный стаж бойца, отсутствие поражений и технику ведения боя.

Букмекеры обратили внимание и на поведение Хабиба на встрече с Дастином Порье. В тот раз спортсмен попался в гильотину американца, но сумел выбраться. Получится ли ему проделать то же самое в поединке с Фергюсоном — вопрос. Последний выше и крупнее дагестанца, плюс ко всему его коронный номер — иманари ролл, который, конечно, придуман не им, но проделывается на высочайшем уровне.

С учетом метода ведения боя Хабиба и любимых финтов Фергюсона букмекеры предсказывают дагестанцу невысокие шансы на победу. Последний слишком креативен в своей стратегии. А самый опасный противник, как известно, это тот, кого предугадать сложно. Именно таким соперником является на данный момент Эль Кукуй.

Биография Тони Фергюсона

Тони Фергюсон является американцем мексиканского происхождения с шотландской фамилией. Последнюю ему дал отчим. Своего биологического отца Фергюсон никогда не знал: его мать вышла замуж за Армана Фергюсона сразу после рождения сына.

В многочисленных интервью боец описывает себя в детстве как боевого ребенка, который смотрел мультсериал «Черепашки-ниндзя», мечтал жить как они и всегда мог постоять за себя. В то же время известно, что в спорт мальчика привел отчим, помнящий Тони как стеснительного и робкого ребенка. В школе мальчик занимался футболом и боксом. В тот же период юноша усваивает уроки на тему того, что на самом деле представляет из себя тот же бокс. Как оказалось, он не ограничивается сильным телом и уважением среди сверстников.

Именно тогда Тони получает травмы, которые хорошо знакомы всем, кто занимается боксом. С поломанными и затвердевшими ушами Фергюсон оканчивает старшие классы. По признанию спортсмена, появляться на публике с поломанными ушными раковинами — это совсем не весело.

Спортивные достижения позволили ему поступить в Центральный университет Мичигана — самый престижный вуз штата. Еще не видящий себя в ипостаси профессионального спортсмена юноша выбрал факультет по подготовке специалистов для в нефтегазовой промышленности. Правда, он проучился там всего три с половиной года. Причиной ухода стала смерть матери.

Instagram @tonyfergusonxt

Тони бросает университет и устраивается работать в бар отчима. Пройдет время, и атлет будет с теплотой вспоминать беззаботное время в окружении выпивки и шумных гостей. За барной стойкой Тони получает предложение посетить тренировочный центр бойцов MMA. Двадцатилетний юноша, конечно, принял приглашение. Позже ему очень понравилось то, что он увидел в тренажерном зале для профессионалов: качественное оборудование, именитые тренеры и масса единомышленников.

Желание заняться вольной борьбой у будущей звезды UFC не пропало даже с учетом того, что после первой тренировки его тошнило от усталости. Делу не помогало даже спортивное прошлое молодого человека. Однако Тони такая реакция организма только раззадорила.

Следующие два года Энтони Фергюсона пройдут в тяжелых тренировках, кровавых поединках и подработке в баре отчима. Спортсмен пережил времена, когда гонорара от боя еле-еле хватало на то, чтобы свести концы. В этот период атлет участвовал в государственных соревнованиях и местных поединках. Однако настоящий успех был не за горами.

Удача улыбнулась Фергюсону, когда UFC искали бойца в полусреднем весе. На тот момент Тони Фергюсон занимал лидирующие позиции в этой категории. Тогда он получил прозвище El Cucuy, означающее мистическое существо из латиноамериканских сказок.

Кадр из фильма Эль Кукуй (Cucuy: The Boogeyman, 2018)

Зал, в котором тренировалась будущая звезда UFC, стоял неподалеку от небольшой церквушки. Как-то со стороны церкви в тренажерку зашел мальчик. Правда, вместо того, чтобы войти в зал, он просунул голову в дверной проем. Тони в этот момент работал с особенно тяжелыми весами, в какой-то момент лицо его исказилось в жуткой гримасе. Ее-то и успел увидеть ребенок, прежде чем завопить в голос имя известного персонажа латиноамериканских страшилок для детей. Так Энтони Армад Фергюсон стал Тони Эль Кукуй Фергюсоном.

Участие в боях UFC началось для Фергюсона с побед и демонстрации достаточно редких на октагоне приемов. Одним из них стал нокаут пяткой, когда спортсмен бьет противника ногой в челюсть. Атлет как бы сразу говорил своему зрителю, что драться собирается максимально эффектным образом. Далее последовал переход в категорию легкого веса.

Будучи бойком легкого веса, Фергюсон провел 13 боев и проиграл лишь однажды. Его одолел Майкл Джонсон, сумевший найти подход к стратегии Фергюсона. После этого поражения Эль Кукуй провел вне октагона рекордные для себя 16 месяцев. Вернуться ему удалось на громкой победе над американцем Майком Рио и скорым уничтожением японца Кацунори Кикуно. Последний, кстати, бегал по всему октагону, надеясь уберечься от ударов Эль Кукуя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @TonyFergusonxt (@tonyfergusonxt) 9 Авг 2019 в 6:33 PDT

Тони Фергюсон участвовал в поединке с пятью бывшими противниками Хабиба. Среди них он проиграл лишь однажды — Майклу Джонсону. Судьи провозгласили его победителем поединка с Рафаэлем Дос Аньосом и Абелем Трухильо, а Эдсона Барбозу он перебил в стойке до финиширования. Во всех случаях Фергюсон продемонстрировал богатый инструментарий на октагоне.

Спортивные журналисты отмечают, что удушение — далеко не единственный маневр Эль Кукуя. В числе специальных приемов спортсмена есть перекатывания и удары ногами. Приемы Фергюсона не новы. Эффективными их делает мастерство, с которым он их выполняет.

Универсальные приемы и зрелищность боя сделали из Тони Фергюсона восходящую звезду смешанных единоборств. Получить окончательное признание в среде UFC ему помог бы чемпионский титул. Однако Конор Макгрегор не спешил отстаивать свое право ношения пряжки победителя. Прошло более двух лет с момента, когда ирландец был объявлен чемпионом и он не собирался возвращаться. Тогда президент UFC принял решение организовать поединок на звание временного чемпиона. Его участниками станут Тони Эль Кукуй Фергюсон и Хабиб Нурмагомедов.

Статистика боев Фергюсона

Тони Фергюсон сегодня — это единственный боец UFC, одержавший победу в 11 боях подряд, не приняв участие в титульном поединке. Ближе всего к поединку за пояс чемпиона американец был при подготовке к бою с Хабибом, но встречи постоянно срывались. 18 апреля 2020-го Фергюсон, спустя столько лет, сможет побороться за пояс чемпиона.

Путь Тони Фергюсона к октагону был тернист. В отличие от Хабиба, явно имеющего генетическую предрасположенность к спорту, и отца в качестве тренера, Тони Фергюсон попал в UCF практически случайно. И, в отличие от Нурмагомедова, за плечами американца мексиканского происхождения есть несколько поражений. После одного из них он не участвовал в UFC полтора года — серьезный срок для профессионального спортсмена.

И все же сегодня Фергюсон, как и непобежденный орел Нурмагомедов, считается звездой дивизиона. У первого на конец 2019-го 23 победы и три поражения. Его стиль ведения боя разнится с тем, что привык показывать на октагоне Хабиб. На стороне дагестанца — отточенное мастерство и стратегии смешанных единоборств. В арсенале Фергюсона есть бокс и футбол, который подарил ему сильнейшие удары ногами.

Фергюсон и Нурмагомедов шли к поединку 18 апреля 2020 года разными путями. Однако благодаря упорству, выносливости и удаче эти два спортсмена выйдут на бой друг против друга уже весной следующего года. Букмекеры со всего мира уже сейчас делают ставки на эту встречу.

Фергюсон против Хабиба: ставки букмекеров

Традиционно прогноз делается на основе прошлых боев спортсменов, нынешней физической формы и стиля ведения боя.

На конец 2019-го букмекеры прогнозируют Фергюсону коэффициент в 3.28. Впрочем, не нужно быть фанатом вольной борьбы, чтобы понять, что у американца шансов на победу меньше, чем у Хабиба. Последнему букмекеры прочат 1.34.

Надо учитывать, что Фергюсон привык вести бой в доминантном стиле. Нередко его поединки сопровождаются кровью. К примеру, встреча с Джошем Томсоном для бойца началась в белых шортах, зато окончилась в красных. Эль Кукуй любит подключать к бою локти. С их помощью он словно расчищает себе путь к победе аки исторический полководец из древних сказаний.

Хабиб же обладает прекрасной техникой, но его, как и многих других противников Фергюсона, может сбить с толку креативность американца. Однако как все окажется на самом деле, мы сможем судить уже весной.

Где смотреть трансляцию боя Хабиба и Фергюсона

globallookpress.com /Chris Emil JanÃx.en via www.imag

Бой Хабиб — Фергюсон состоится 18 апреля 2020 года на арене Barclays Center в 07:00 по московскому времени. Уже сегодня этот поединок называют одним из самых ожидаемых в будущем сезоне.

Трансляция боя Хабиб — Фергюсон уже стоит в программах топовых спортивных телеканалов во многих странах мира. В их числе, конечно, будет американский спортивный телеканал UFC. Наблюдать поединок Нурмагомедов — Фергюсон смогут и российские зрители — например, на интернет-площадке more.tv.