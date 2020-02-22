Народный артист РСФСР Лев Лещенко в эфире одной из программ на радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал сольное творчество Тилля Линдеманна. В частности, его новый клип на песню «Till the End», в котором присутствуют откровенные сцены.

Российский певец обратился к немецкому музыканту с просьбой не навязывать отечественной публике чужие ценности.

«Это специально сделано, как раздражитель какой-то. Мне это претит. Мне стыдно, если сидит кто-то из моих родственников или жена, и я должен это смотреть. Я считаю, Россия — нравственная страна, православная. У нас есть определенные устои, принципы, поэтому не надо лезть в чужой огород со своими уставами», — заявил Лещенко.

Кроме того, заслуженный артист добавил: его особенно расстраивает тот факт, что в съемках ролика приняли участие российские девушки. По мнению Льва Лещенко, этот поступок свидетельствует о бездуховности дам. Певец высказал предположение, что юные артистки просто не знают, куда податься. Вот и приняли участие в этом мероприятии.

Известно, что съемки клипа на музыкальную композицию «Till the End» ко Дню всех влюбленных проходили в одной из гостиниц Санкт-Петербурга. После выхода в свет видеоролика, недоброжелатели вычислили аккаунты моделей, участвовавших в постановке, и начали присылать им угрозы различного характера.

Ранее 5-tv.ru рассказал, где Лев Лещенко решил уединиться вместе с женой в честь своего дня рождения.