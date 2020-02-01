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  4. Лев Лещенко в день рождения решил уединиться с женой в Италии

Лев Лещенко в день рождения решил уединиться с женой в Италии

, 12:01 | Светлана Александрова 48

Народному артисту РСФСР 1 февраля исполняется 78 лет.

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Фото, видео: Instagram @leshchenko_lv

У легенды советской эстрады Льва Лещенко 1 февраля день рождения, народному артисту РСФСР исполняется 78 лет. Но, как выяснилось, праздновать это событие певец не собирается. Вместо этого он на неделю отправляется отдыхать в Италию вместе с супругой Ириной, с которой они вместе уже более 40 лет.

«Вместе с женой буду справлять, тет-а-тет. Мы так редко остаемся вдвоем, поэтому я так решил… Друзей предупредил. Праздники будут в следующем году, в преддверии моего юбилея восьмидесятилетнего, буду праздновать целый год!» — рассказал Лев Валерьянович интернет-порталу Teleprogramma.pro.

Instagram @leshchenko_lv

Ранее, как писал 5-tv.ru, Лев Лещенко удивил поклонников откровенностью, рассказав в YouTube-шоу Максима Галкина, сколько сексуальных партнеров у него было в юности.

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