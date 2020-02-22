Путин поздравил победителей первого чемпионата Лиги боевого самбо

Президент России Владимир Путин выступил перед участниками первого в истории чемпионата Лиги боевого самбо.

«Самбо — самооборона без оружия. Единоборство, которое стало ясным, понятным для сотен тысяч, миллионов людей. Визитной карточкой нашей физкультуры и спорта. Это зрелищный, красивый, динамичный вид спорта. Соткан из самых лучших движений и бросков национальных видов борьбы народов Советского Союза. Сегодня самбо перешагнуло наши национальные границы», — цитирует RT выступление Путина по окончании чемпионата CSL.

Также российский лидер отметил, что боевое самбо набирает популярность, и обратился к участникам первенства.

«Уверен, что боевой раздел будет не просто заметен, а любим людьми во всем мире. Все, кто сегодня на сцене, — настоящие чемпионы. Здесь нет проигравших», — резюмировал Путин.

Первый чемпионат Лиги боевого самбо прошел в Сочи. Он посвящен Дню защитника Отечества и проводится в год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в соревновании по боевому самбо принимают участие 14 сильнейших спортсменов юниорской сборной России и ветераны самбо.