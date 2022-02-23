Прохор-чудотворец: что можно и категорически нельзя делать 23 февраля

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Сергей Зеленский
Сергей Зеленский Сергей Зеленский Журналист 43 996

День защитника Отечества богат на христианские праздники.

Прохор-чудотворец: что можно и категорически нельзя делать 23 февраля

Фото: Lampada.in.ua; www.globallookpress.com / Robert Michael, David Oxberry, CHROMORANGE / Bilderbox

Это день памяти иконы Божьей Матери «Огневидная», святых Харалампия, Порфирия, Ваптоса, Еннафы, Валентины, Павлы, Анны, Лонгина и других. Но также в этот день вспоминают чудотворца Прохора, который вел аскетичный образ жизни, ел не обычный хлеб, а собирал лебеду и, перетирал ее своими руками в муку, пек хлеб уже из нее, за что его прозвали «лебедником».

Что можно делать 23 февраля

Больше времени посвятите своему внутреннему миру, почувствуйте в себе источник покоя, любви, красоты.

Настройтесь на позитивный лад, думайте о чем-нибудь хорошем, медитируйте, просто отдыхайте, погрузившись в себя. Контакты с внешним миром лучше по возможности ограничить. Занимайтесь обычной рутинной работой.

День не подходит ни для начала новых дел, ни для завершения уже начатых. Лучше дождаться нового лунного месяца, который наступит уже через несколько часов. Необходимо все запланировать.

Что нельзя делать 23 февраля

Ни в коем случае нельзя бояться. И не важно чего: паучка в углу кладовки, буйного соседа по лестничной площадке или, что глобальное потепление, все же не пустые слова климатологов и рано или поздно человечеству придется пожинать плоды своей беспечности.

Чтобы победить эти фобии, надо делать будничную работу — уборку, рукоделие, уход за растениями и животными, какой-то мелкий ремонт, наведение порядка в домашней библиотеке, коллекциях или просто в шкафу, на рабочем месте.

Народные приметы 23 февраля

  • На Прохора февраль хоть злится, но весну чует;
  • Пришел Прохор — весна заглянула во двор;
  • С Прохора морозы слабеют;
  • Сильный мороз чаще всего бывает ночью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нельзя делать 24 февраля во Власьев день

-2° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.42
3.65 90.88
3.54
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