Власьев день или коровий праздник: что можно и нельзя делать 24 февраля

Православные верующие почитают 24 февраля память священномученика Власия, епископа Севастийского. На Руси этот день называли «коровьим» и соблюдали ряд норм и запретов.

История праздника

Власий жил на рубеже III и IV веков в Севастии — сейчас этот город находился бы на территории Турции. С ранних лет он был крайне благочестив и вел праведный образ жизни. Из-за этих качеств местные жители избрали его в епископы.

Вскоре после этого начались гонения на христиан. Чтобы поддержать паству, Власий читал проповеди, посещал заключенных и помогал мученикам. Однако гонения усиливались, и многие христиане бежали из города.

Сам святой в итоге ушел на гору Аргеос и поселился в пещере. По преданию, к нему приходили даже дикие звери и ждали, когда он благословит их. Больных животных Власий исцелял.

Однажды убежище епископа стало известно местному правителю Агриколаю. Тогда святого схватили, бросили в темницу, где он скончался от пыток. Однако во время заключения Власия происходили чудеса, которые заставили многих язычников уверовать во Христа.

Что можно делать 24 февраля

На Руси этот день называли не только по имени святого, но и «коровьим праздником». Последнее название было связано с языческими традициями наших предков — на день поминовения святого Власия приходился и день народного календаря у славян, поэтому разные религиозные традиции смешались.

Считалось, что в этот день нужно угостить чем-то вкусным домашних животных и скот. Если хозяин не отдавал им должного почтения, то его могли настигнуть большие неприятности в хозяйстве.

Как отмечает «Утро.ру», 24 февраля также было было принято посещать базары и веселиться. Славяне считали, что работа в этот день сулит болезни и смерть скоту.

Что нельзя делать 24 февраля

Запрещалось в этот день держать скотину голодной. В противном случае хозяева сами могут лишиться еды.

Под запретом также был скудный ужин — от хозяев требовалось накрыть хороший стол для себя и гостей, чтобы жить без тоски до Пасхи. При этом не рекомендовалось употреблять в пищу мясо. Молочные и морские продукты разрешены.

Также наши предки старались не оставлять открытыми печные трубы. Считалось, что иначе в дом проникнут темные силы.

Приметы на 24 февраля

Как правило, на этот день приходилось похолодание — так называемые власьевские морозы. Они считаются последними перед наступающей весной и редко бывают долгими;

Если в Власьев день выпало много снега, значит весна наступит рано;

Если на улице лежат снежные сугробы — вырастет много травы;

Если уже наступила оттепель — значит, холодных дней больше не будет;

Появление инея на деревьях сулит морозы.

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