Ведущий боя Харитонов vs Родригес: «будет интересная заруба»

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Сергей Зеленский
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Спортсмены тяжелой весовой категории сойдутся на ринге уже через несколько часов.

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Фото, видео: Известия / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Ведущий долгожданного боя между россиянином Сергеем Харитоновым и бразильцем Фернандо Родригесом — Александр Загорский — считает его исход непредсказуемым. По его мнению, все дело в весовой категории.

«Тяжелые веса всегда очень популярны. Это неудивительно, что народу интересно. Потому что один удар может решить исход боя», — отметил он.

Загорский признался, что в поединке он будет болеть за соотечественника, при этом бразильский спортсмен очень опасен.

«Он громко заявил о себе. Будет интересная „заруба“. И уверен, что Сергей приложит все усилия, чтобы стать чемпионом», — добавил он.

Ранее взвешивание показало, что Родригес подошел к поединку в весе 126 килограммов и счел его очень комфортным для боя. Харитонов весит на кило больше, и своей формой он не доволен. По его словам, обычно он выходит биться  в весе около 116-117 килограммов. Тем не менее, его команда уже разработала тактику для победы. Однако Родригес перед боем с Харитоновым назвал его лучшим соперником.

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