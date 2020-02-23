Подстелил соломку: Родригес перед боем с Харитоновым назвал его лучшим соперником
У спортсменов будет три раунда по три минуты — в стойке.
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Фото, видео: Известия / Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Бразильский боец Фернандо Родригес рассказал об отношении к своему сопернику — российскому спортсмену Сергею Харитонову. До начала поединка за звание чемпиона в рамках промоушена WTKF, который пройдет на территории Белоруссии, остаются считанные часы.
У спортсменов будет три раунда по три минуты, поединок должен проходить в стойке. Если же бойцы переведут бой в партер, то им дадут 20 секунд для завершения технико-тактического действия.
«Я уважаю Сергея Харитонова, я его фанат. Это — лучший соперник в моей жизни», — заявил Родригес после процедуры взвешивания, добавив, что чувствует себя в «этой форме быстрее и сильнее».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сергей Харитонов готовится к поединку против бразильца Фернандо Родригеса.
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