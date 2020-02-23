Трамп выложил в Twitter «болливудское» видео с собой в роли легендарного принца
Ролик появился накануне визита американского президента в Индию.
Фото: www.globallookpress.com / Stefani Reynolds
Президент США Дональд Трамп разместил в своем Twitter-аккаунте ролик, в котором он исполняет главную роль в одной из лент Болливуда.
На кадрах глава Белого дома предстал ни много ни мало в образе принца Шивуду из индийской картины «Бахубали: Рождение легенды».
«С нетерпением жду встречи с моими хорошими друзьями в Индии!» — подписал ролик Трамп.
To celebrate Trump's visit to India I wanted to make a video to show how in my warped mind it will go......— Sol 🎬 (@Solmemes1) February 22, 2020
USA and India united! pic.twitter.com/uuPWNRZjk4
Автором ролика стал один из пользователей соцсети. Известно, что Трамп намеревается прибыть в Индию с рабочим визитом 24 февраля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что постоянные твиты Дональда Трампа мешают его подчиненным. Не выдержал даже генпрокурор Уильм Барр.
Нашли ошибку?