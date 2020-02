Трамп выложил в Twitter «болливудское» видео с собой в роли легендарного принца

Президент США Дональд Трамп разместил в своем Twitter-аккаунте ролик, в котором он исполняет главную роль в одной из лент Болливуда.

На кадрах глава Белого дома предстал ни много ни мало в образе принца Шивуду из индийской картины «Бахубали: Рождение легенды».

«С нетерпением жду встречи с моими хорошими друзьями в Индии!» — подписал ролик Трамп.

To celebrate Trump's visit to India I wanted to make a video to show how in my warped mind it will go......



USA and India united! pic.twitter.com/uuPWNRZjk4