Трамп выложил в Twitter «болливудское» видео с собой в роли легендарного принца

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Марина Неруцких
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Ролик появился накануне визита американского президента в Индию.

Фото: www.globallookpress.com / Stefani Reynolds

Президент США Дональд Трамп разместил в своем Twitter-аккаунте ролик, в котором он исполняет главную роль в одной из лент Болливуда.

На кадрах глава Белого дома предстал ни много ни мало в образе принца Шивуду из индийской картины «Бахубали: Рождение легенды».

«С нетерпением жду встречи с моими хорошими друзьями в Индии!» — подписал ролик Трамп.

Автором ролика стал один из пользователей соцсети. Известно, что Трамп намеревается прибыть в Индию с рабочим визитом  24 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что постоянные твиты Дональда Трампа мешают его подчиненным. Не выдержал даже генпрокурор Уильм Барр.

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