«Очень горячо»: Дайнеко в лаковых ботфортах и черном боди восхитила фанатов
Артистка вышла в дерзком наряде на сцену в честь юбилея российского композитора.
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Фото, видео: Instagram @victoriadaineko
Виктория Дайнеко появилась в сексуальном наряде на юбилейном вечере продюсера Игоря Матвиенко. Знаменитость предстала в черном боди, леггинсах с принтом и лаковых ботфортах на шпильке. Ее дерзкий образ дополнили блестящий чокер и яркий макияж.
«Сегодня Юбилейный концерт Игоря Матвиенко! Мы работаем вместе уже 16 лет», — написала звезда в Instagram.
Поклонники пришли в восторг от откровенного наряда певицы. Фанаты отметили, что знаменитость только хорошеет и продолжает восхищать мужчин.
«Красотка!»
«Образ нереальный!»
«Вот это я понимаю шикарная девушка!!!»
«Вау, какая клевая!»
«Очень горячо»;
«Самая сексуальная девочка», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Дайнеко в платье с глубоким декольте напомнила фанатам Меган Маркл.
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