«Очень горячо»: Дайнеко в лаковых ботфортах и черном боди восхитила фанатов

Виктория Дайнеко появилась в сексуальном наряде на юбилейном вечере продюсера Игоря Матвиенко. Знаменитость предстала в черном боди, леггинсах с принтом и лаковых ботфортах на шпильке. Ее дерзкий образ дополнили блестящий чокер и яркий макияж.

«Сегодня Юбилейный концерт Игоря Матвиенко! Мы работаем вместе уже 16 лет», — написала звезда в Instagram.

Instagram @victoriadaineko

Поклонники пришли в восторг от откровенного наряда певицы. Фанаты отметили, что знаменитость только хорошеет и продолжает восхищать мужчин.

«Красотка!»

«Образ нереальный!»

«Вот это я понимаю шикарная девушка!!!»

«Вау, какая клевая!»

«Очень горячо»;

«Самая сексуальная девочка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Дайнеко в платье с глубоким декольте напомнила фанатам Меган Маркл.