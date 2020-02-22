Виктория Дайнеко в платье с глубоким декольте напомнила фанатам Меган Маркл
Знаменитость поделилась впечатлениями от проведенного вечера.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
Фото, видео: Instagram @victoriadaineko
Виктория Дайнеко привела поклонников в восторг снимком в платье с глубоким декольте. Знаменитость запечатлели во время фуршета на церемонии вручения премии «Нового радио». Для выхода в свет певица выбрала черное платье с глубоким декольте, расшитое камнями. К элегантному образу артистка добавила тоненькое золотое ожерелье.
«Столько талантливых коллег и прекрасная атмосфера!» — поделилась впечатлениями от вечера звезда.
Фанаты же устремили свой взгляд на декольте звезды и были приятно удивлены, увидев такие аппетитные формы. Фолловеры не стеснялись выражать своих чувств и писать самые искренние комментарии под публикацией.
«Вика, платье — огонь»;
«Красавица!»;
«Вы, как всегда, очаровательны, Виктория»;
«Здесь ты похожа на Дженнифер Лопес»;
«Она тут похожа на английскую принцессу Меган», — настаивали поклонники.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Дайнеко показала сексуальные фото в постели.
Нашли ошибку?