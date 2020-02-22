Виктория Дайнеко в платье с глубоким декольте напомнила фанатам Меган Маркл

Виктория Дайнеко привела поклонников в восторг снимком в платье с глубоким декольте. Знаменитость запечатлели во время фуршета на церемонии вручения премии «Нового радио». Для выхода в свет певица выбрала черное платье с глубоким декольте, расшитое камнями. К элегантному образу артистка добавила тоненькое золотое ожерелье.

«Столько талантливых коллег и прекрасная атмосфера!» — поделилась впечатлениями от вечера звезда.

Instagram @victoriadaineko

Фанаты же устремили свой взгляд на декольте звезды и были приятно удивлены, увидев такие аппетитные формы. Фолловеры не стеснялись выражать своих чувств и писать самые искренние комментарии под публикацией.

«Вика, платье — огонь»;

«Красавица!»;

«Вы, как всегда, очаровательны, Виктория»;

«Здесь ты похожа на Дженнифер Лопес»;

«Она тут похожа на английскую принцессу Меган», — настаивали поклонники.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Дайнеко показала сексуальные фото в постели.