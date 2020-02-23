Актера театра Табакова госпитализировали с травмой ноги

Актера театра Табакова Максима Сачкова срочно госпитализировали в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, причиной вызова бригады скорой помощи стала травма ноги.

Вечером 22 февраля молодой человек сильно подвернул ногу. По прибытию в больницу медики провели обследование и сообщили, что диагноз «перелом» исключен. Сейчас пациенту уже оказана вся необходимая помощь.

Максим Сачков родился 16 августа 1993 года в Усолье-Сибирском. После окончания школы юноша поступил на актерский факультет Московской театральной школы Олега Табакова. Его дебютной работой была роль в сериале «Пока станица спит».

Сегодня Сачков играет на сцене театра имени Олега Табакова. В настоящий момент он занят в спектаклях «Школа жен», «Эмма» и «Страх и нищета в Третьей империи».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на пожаре в Омске погибли двухлетние близнецы бывшего артиста московского цирка.