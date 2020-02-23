Опасность для Сергея Харитонова в поединке с Фернандо Родригесом может представлять борьба в партере, которая, как правило, является сильной стороной бразильских бойцов. Такую точку зрения высказал четырехкратный чемпион мира по самбо, экс-чемпион Bellator ММА в тяжелом весе Виталий Минаков, трижды встречавшийся с представителями Бразилии и все три раза одержавший победу.

«У большинства бразильцев база — это бразильская джиу-джитсу, борьба в партере преимущественно. Сергей — ярко выраженный ударник, для него очень опасна борьба в партере, нахождение внизу, тем более если оппонент хорош именно в борьбе джиу-джитсу… Вопрос в другом — насколько обучен его оппонент, сможет ли он Сергею предложить что-то, навязать свою тактику ведения поединка, сможет ли он затянуть Сергея в партер. Вот к этому уже большой вопрос», — объяснил Минаков.

Что касается семилетней разницы в возрасте между соперниками, то здесь, по мнению спортсмена, все очень индивидуально. В качестве примера он привел американца Дэна Хендерсона, который в 40 с лишним лет победил Федора Емельяненко.

«Я наоборот всегда рассматривал возрастных соперников как особо опасных для себя… К 38-37 годам ребята уже дерутся не здоровьем, а более умные бои показывают, без лишних энергозатрат, тактически грамотно выстроенные. То есть к этому возрасту человек уже становится в хорошем смысле хитрым бойцом, который не распыляет свою энергию, и тем самым становится опаснее, гораздо опаснее», — считает Виталий Минаков.

Как уже сообщал 5-tv.ru, встреча Харитонова и Родригеса начнется в Минске в 23 часа по московскому времени и будет транслироваться на сайте телеканала РЕН ТВ. Ранее президент Союза ММА России Радмир Габдуллин назвал преимущества россиянина перед бразильцем.