Президент Союза ММА России назвал преимущества Харитонова перед Родригесом

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин не стал делать прогнозов перед поединком между Сергеем Харитоновым и Фернандо Родригесом за звание чемпиона по версии WTKF, поскольку не видел бразильца. Однако он заявил, что ждет от россиянина только победы.

«Сергей уже зарекомендовал себя как уже такого спортсмена-долгожителя, который прошел очень много, достаточно длинную карьеру — и бокса, и кикбоксинга, и рукопашного боя. Поэтому ему, конечно, нужно будет пользоваться своими сильными сторонами. Это дистанция, очень сильный точный удар, тяжелый удар, мы уже в этом убеждались. Ну, и его, конечно, характер. Я думаю, лозунг „Никто кроме нас“ будет не только у него на устах, но и на руках и ногах», — сказал Габдуллин.

Тем боле, что, по словам спортсмена, Харитонов служил в ВДВ и выступал за вооруженные силы в рукопашном бое. Что касается того факта, что соперник на семь лет моложе россиянина, то, по мнению Габдуллина, возраст здесь особо не влияет: развить и поддерживать выносливость, силу и скорость можно абсолютно в любом возрасте.

«Главное, чтобы Сергей хорошо подготовился. Если он в хорошей форме, если он на самом деле отпахал несколько этапов сборов, он выйдет и отработает на все 100%», — сказал боец.

Ранее свой прогноз на исход встречи между Харитоновым и Родригесом сделал в интервью 5-tv.ru Николай Валуев. Поединок, который будет проходить в Минске, начнется в 23 часа по московскому времени и будет транслироваться на сайте телеканала РЕН ТВ.