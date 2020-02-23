Телеведущая Анфиса Чехова не перестает восхищать поклонников кадрами с откровенных фотосессий. Даже праздник 23 февраля не стал исключением. Артистка решила креативно поздравить мужчин, обнажив перед ними буквально все тело.

«Мужчины, долго думала как вас поздравить, и решила что эта фотография будет красноречивей слов. Будьте Благородными, Искренними и Надежными, чтобы ваша Женщина могла обнажить перед вами не только Тело, но и Душу!» — подписала снимок Анфиса.

Фолловеры звезды поначалу не знали, как реагировать на сексуальную «открытку». Кто-то пищал от восторга, а кто-то всерьез запаниковал: ведь дети тоже смотрят на «это».

Instagram @achekhova

«У кого на что фантазии хватило» — писали недовольные фанаты в комментариях.

Однако большая часть мужчин призналась: они в восторге от поздравления любимой звезды.

«Какие тылы! Я готов прикрывать их вечно!» — заметил особо смелый поклонник.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Анфиса Чехова относится к групповому сексу.