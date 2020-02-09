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Чехова рассказала об отношении к групповому сексу

, 12:14 | Анастасия Игонина 1 637

Ведущая откровенно ответила на вопросы своих фолловеров.

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Фото, видео: Instagram @achekhova

Анфиса Чехова призналась, что не против пробовать секс втроем. Об этом телеведущая рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

В сторис кто-то из фанатов поинтересовался, как бы звезда отреагировала, если бы возлюбленный сообщил ей, что хочет заняться групповым сексом. Как оказалось, Чехова к таким экспериментам открыта — правда, с одной оговоркой.

«Я за! Если третьим будет мужчина», — сообщила Анфиса.

Instagram @achekhova

Продолжая диалог, звезда еще несколько раз пошутила на интимную тему — например, на вопрос об исполнении одного заветного желания Чехова ответила картинкой с двусмысленной шуткой о «волшебной палочке».

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Кажется, Анфисе понравилось иллюстрировать свои ответы — шутливым изображением она ответила и на вопрос о своем росте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Чехова предложила обсудить ее фигуру на новом фото в бикини.

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