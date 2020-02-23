Легендарный хоккеист Павел Буре может стать отцом в четвертый раз

Прославленный российский хоккеист Павел Буре может стать папой в четвертый раз, сообщает Hello!.

Жена известного спортсмена Алина опубликовала в сторис в Instagram фото с мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества. На снимке запечатлена 33-летняя модель в облегающем платье, где виден ее округлившийся животик. Сегодня звездная семья никак не комментирует эту новость.

Instagram @alinabure

Павел Буре познакомился с Алиной Хасановой более десяти лет назад во время отпуска в Турции. Тогда совсем юная модель из Набережных Челнов вскружила голову хоккеисту. Уже через несколько месяцев влюбленные стали проживать вместе в Майами, а спустя год поженились. Громкое торжество состоялось 10 октября 2009 года. В браке у пары родились трое детей: первенец Павел, а также дочки Полина и Настя.

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