Появление еще одного малыша в семье Джигана и Самойловой обрадовало не всех

Жена рэпера Джигана 31-летняя Оксана Самойлова опубликовала в Instagram общую фотографию всех своих деток. На снимке позируют восьмилетняя Ариела, держащая на ручках новорожденного братика Давида, пятилетняя Лея и двухлетняя малышка Майя.

Старшие дочки звезд выглядят умиротворенными и счастливыми. А вот у самой младшенькой на лице застыло выражение усталости и неудовольствия.

«Кажется, Майя поняла, что звание младшего в семье было не таким уж и плохим!» — иронично подписала пост знаменитость.

Instagram @samoylovaoxana

Поклонники Оксаны Самойловой обожают детей кумира. Фанаты одновременно и пожалели «бедняжку» Майю, и пошутили по поводу ее нынешнего «незавидного положения» в семье. Пользователи, как всегда, осыпали наследников знаменитостей множеством добрых слов и комплиментов.

«Каждый ваш ребенок как отдельное произведение искусства! Все такие разные, но очень красивые, милые и просто лапочки!»

«Майя на фото как будто осознала бренность своей новой жизни»;

«Взгрустнула»;

«Майя поняла, что на власть пришел новый президент», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Оксану Самойлову выписали из роддома с новорожденным сыном.