Появление еще одного малыша в семье Джигана и Самойловой обрадовало не всех
18 февраля Оксана Самойлова подарила жизнь четвертому ребенку — сыну Давиду.
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Жена рэпера Джигана 31-летняя Оксана Самойлова опубликовала в Instagram общую фотографию всех своих деток. На снимке позируют восьмилетняя Ариела, держащая на ручках новорожденного братика Давида, пятилетняя Лея и двухлетняя малышка Майя.
Старшие дочки звезд выглядят умиротворенными и счастливыми. А вот у самой младшенькой на лице застыло выражение усталости и неудовольствия.
«Кажется, Майя поняла, что звание младшего в семье было не таким уж и плохим!» — иронично подписала пост знаменитость.
Поклонники Оксаны Самойловой обожают детей кумира. Фанаты одновременно и пожалели «бедняжку» Майю, и пошутили по поводу ее нынешнего «незавидного положения» в семье. Пользователи, как всегда, осыпали наследников знаменитостей множеством добрых слов и комплиментов.
«Каждый ваш ребенок как отдельное произведение искусства! Все такие разные, но очень красивые, милые и просто лапочки!»
«Майя на фото как будто осознала бренность своей новой жизни»;
«Взгрустнула»;
«Майя поняла, что на власть пришел новый президент», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Оксану Самойлову выписали из роддома с новорожденным сыном.
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