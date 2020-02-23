Начался бой Максима Новоселова и Игоря Кузнецова

Стартовал поединок Максима Новоселова и Игоря Кузнецова. Бой российских супертяжеловесов в рамках турнира WTKF проходит в казино М-1 в Витебской области Белоруссии.

Новоселов — чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам. В ноябре прошлого года он стал серебряным чемпионом в супертяжелом весе по версии РЕН ТВ. Его визави Кузнецов — тренер высшей категории, кандидат в мастера спорта по боксу. Поединок будет длиться в течение трех раундов по три минуты.

Спортсмены проводят встречу в преддверие главного события вечера — поединка Сергея Харитонова и Фернандо Родригеса. Соперники поборются за титул чемпиона мира WTKF в весовой категории свыше 110 килограммов. Он пройдет в три раунда по три минуты. При переходе спортсменов в партер, рефери даст им 20 секунд для завершения технико-тактического действия.

Трансляция обоих боев проходит на телеканале РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru писал, что Новоселов раскрыл прием, которым собирается сокрушить Кузнецова.