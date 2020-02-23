«Я — борец»: Новоселов раскрыл прием, которым собирается сокрушить Кузнецова
Предыдущий раз спортсмены встречались на ринге в 2018 году.
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Фото, видео: Известия / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru
Боец смешанных единоборств, самбист Максим Новоселов в преддверии матча с Игорем Кузнецовым в рамках турнира WTKF в Белоруссии раскрыл прием, с помощью которого собирается победить соперника. У спортсменов будет три раунда по три минуты.
«Я — борец на самом деле. Постараюсь что-то хорошее из борьбы показать. Я в стойке все это буду делать», — заявил он после процедуры взвешивания.
Новоселов и Кузнецов уже встречались на ринге в 2018 году, тогда второй был побежден ноукатом.
Максим Новоселов — чемпион Европы по боевому самбо и смешанным единоборствам, Игорь Кузнецов — тренер высшей категории, кандидат в мастера спорта по боксу.
В ноябре прошлого года Максим Новоселов стал серебряным чемпионом в супертяжелом весе по версии РЕН ТВ.
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