🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 февраля, растущая Луна в знаке Рыб повлияет на эмоциональное состояние людей. Стоит отказаться от серьезных дел и посвятить время отдыху.

♈ Овен

Есть вещи, которые нам не нравится делать. Однако стоит помнить, что есть кто-то, кто действительно в этом хорош, более того, он хочет это делать и будет наслаждаться процессом. Вы не устали нести бремя окружающего мира? Пришло время немного изменить игру. Будьте собой, освободитесь от ненужных людей и окружите себя тему, с кем вам комфортно. Найдите людей, которые преданы делу и выполнят задачу совершенно. Блестящий лидер — это тот, кто знает о сильных сторонах своей команды.

Космический совет: поймите сильные стороны вашей команды и не бойтесь делегировать обязанности.

♉ Телец

Вселенский порядок может показаться хаотичным и постоянно меняющимся, но знайте, что все уже распланировано до мельчайших деталей. Жизнь была задумана как бесконечный круг, где каждое окончание порождает новое начало, по существу делая концепцию окончаний и начал избыточной. Тельцы, когда вы осознаете и примете этот секрет, вы сможете свободно вращаться в этом танце Вселенной, наслаждаясь настоящим моментом, вместо того, чтобы метаться назад и вперед между прошлым или будущим.

Космический совет: примите истину, что нет ни конца, ни начала.

♊ Близнецы

Награда должна быть достойной. Близнецы, причина нынешнего конфликта в том, что все вовлеченные стороны заботятся только о себе. Единственный выход — отказаться от своих личных планов и работать на благо окружающих. Возьмите на себя инициативу, показывая другим, что является более важным в долгосрочной перспективе. Когда все сдаются мудрости целого, споры становятся излишними. Знайте, что каждый из вас в конечном счете заслужит справедливую и равную долю прибыли.

Космический совет: работайте вместе для общего блага.

♋ Рак

Растущая Луна — время установления намерений. Вам предоставляется возможность пересмотреть свои мечты и желания и посмотреть на них в совершенно новом свете. Сегодня, когда Луна находится в знаке Рыб, загляните внутрь себя, чтобы поговорить со Вселенной. Установите тон нового начала. PS: Изобилие и процветание, над которыми вы работали, находятся на пути к вам.

Космический совет: наступило волшебное время для определения намерений.

♌ Лев

Забавно, что некоторые относятся к интуиции как к шестому чувству, когда на самом деле это наша основа. Вы когда-нибудь заходили в комнату и чувствовали, что что-то только что вот-вот произойдет? Или слушали историю, которую кто-то рассказывает, и уже знали, что сказанное не соответствует истине? Не все может быть объяснено разумом. Иногда необходимо принимать во внимание «нелогичное». Если вы прислушаетесь к вашей внутренней мудрости, вы сможете заранее подготовиться к переломному моменту в игре.

Космический совет: рискните принять решение на основе интуиции.

♍ Дева

Когда мы отказываемся признавать психологические проблемы, тело начинает демонстрировать это на физическом уровне неприятными способами. Если вы чувствуете, что болеете слишком часто или вас пронзает боль, знайте, что что-то глубоко в вашей психике просит помощи. Девы, прежде чем столкнуться с трудностями предстоящей недели, уделите время своему психологическому состоянию. Сядьте и помедитируйте, подумайте, что вас тревожит и как вы можете решить проблемы. Сделайте заботу о себе приоритетом. Ешьте здоровую пищу, занимайтесь физическими упражнениями, больше спите. Если вы хотели обратиться к психотерапевту, сейчас самое время.

Космический совет: вынесите заботу о себе на первый план в списке дел.

♎ Весы

Понедельник. Вы просыпаетесь, чувствуя себя самой оптимистичной версией себя. Существует глубокое внутреннее знание, что Вселенная работает сверхурочно, чтобы помочь вам прожить свою лучшую жизнь. Однако без дополнительной поддержки ваших близких вам будет тяжело преодолеть препятствия. Тем временем, у вас уже есть дорожная карта и вы точно знаете, как будет выглядеть следующая глава вашей жизни. Не так ли, Весы? Примите красоту становления. Окунитесь в магию, которая окружает вас.

Космический совет: осознайте, что вам под силу сделать свою жизнь счастливой.

♏ Скорпион

Вам не надоело проигрывать несколько сценариев в своей голове? Универсальные силы на вашей стороне, и они помогают вам преодолевать препятствия и проявлять свою лучшую жизнь. Поверьте, что результат будет в вашу пользу. Скорее всего, план Вселенной удивит вас, дав вам больше, чем вы ожидали. Помните, ключом здесь является обязательство. Сконцентрируйтесь на своей цели и продолжайте усердно работать. В ваших силах добиться своей мечты.

Космический совет: результат будет намного лучше, чем вы себе представляете, если вы не опустите руки.

♐ Стрелец

Стрельцы, жизнь — это не готовый пирог, а множество ингредиентов на столе, из которых каждый человек готовит свое блюдо. И от навыков и старания каждого отдельного «повара» зависит, каким получится блюдо под названием «жизнь». Если вы продолжите думать, что большая вещь для кого-то другого означает меньшую для вас, вы навсегда останетесь с чувством обиды и нездоровой конкуренции. Знайте, что Вселенная готовит для вас изобилие, и этого более чем достаточно, чтобы вы смогли справиться с трудностями на своем пути. Так что расстаньтесь с ограничениями, которые вы сами себе придумали. Позвольте себе быть счастливыми.

Космический совет: откройте себя для изобилия Вселенной.

♑ Козерог

Нет никого, похожего на вас, у вас особенно высокие стандарты. Но должно ли это быть причиной того, что вы берете на себя всю ответственность или подталкиваете себя, пока не достигнете предела? Подумайте, вы готовы нести все на своих плечах, прежде чем разрушите себя, Козероги? Может быть стоит нанять нужных людей и научиться делегировать обязанности? Вы не можете достаточно доверять людям? Переступите через себя и поделитесь с коллективом своими мыслями, и вы увидите, как груз спадет с ваших плеч и мир вокруг изменится.

Космический совет: научитесь доверять людям.

♒ Водолей

Прежде чем отомстить, найдите минутку, чтобы подумать об источнике этой атаки. Беспокойство по поводу того, что вы не получили свою справедливую долю, часто заставляет делать то, чем мы после не гордимся. Поднимитесь над пространством эго, Водолеи. Сосредоточьтесь на коллективных целях. Пока вы делаете свое дело, о вас позаботятся. PS: Вселенная на вашей стороне. Позвольте чуду случиться.

Космический совет: избавьтесь от своего эгоизма.

♊ Рыбы

В последнее время вам с трудом удается побыть наедине с самим собой? Не удается сбежать из пространства, где все суетятся и мешают вам сосредоточиться? Отправляйтесь в ближайший парк, и проведите некоторое время на связи с природой. Покатайтесь на лыжах или сходите в бассейн. Практика нежных движений, вдохновленных йогой или тай-чи, не только заставит кислород свободно циркулировать по вашему телу, но и активирует выделение гормонов, улучшающих самочувствие.

Космический совет: попробуйте воссоединиться с природой.

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