Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта

Предстоящая неделя в целом хороша для деловой активности и взятия новых вершин. Влияние ретроградного Меркурия подтолкнет людей к тому, чтобы завершить начатые дела. Также у всех знаков могут быть завышенные ожидания в личной жизни, что сулит неприятности.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на что в ближайшие дни стоит бросить все силы, а чем заниматься не нужно.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов заканчивается период очарования и любви, и начинается период, связанный с конфликтами и агрессией. У вас может возникнуть преувеличенное чувство собственной правоты, которое будет втягивать вас в конфликтные ситуации. Эти столкновения не закончатся ничем хорошим, поэтому постарайтесь их избежать.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцам предстоит исключительно благоприятная неделя. Энергичность, напористость и деловитость, а также собранность и организованность помогут вам легко достигать ваших целей. Поставьте перед собой большие задачи и вы преуспеете.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов это непростая неделя. Ошибки в расчетах и договоренностях, конфликты и недопонимание на этой почве, другие неудачи могут ожидать вас в деловой сфере. Помогут позитивные переживания, которые подарит сфера личных отношений, где продолжается благоприятный период, и могут происходить приятные события.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам предстоит неделя, очень насыщенная событиями. Часть из них будут благоприятными, другие — непростыми. Сложности ожидают в личной жизни. Вы можете быть обижены, неправильно поняты, а можете сами испортить что-то в своих отношениях. Успехи ожидают в деловой сфере и переговорах. Сосредоточьтесь на этих активностях.

Лев — гороскоп на неделю

Львам лучше всего посвятить время любовным переживаниям или творчеству. Для вас продолжается период, благоприятный для личной жизни и романтических отношений. Также вас посетит вдохновение и вы сможете создать что-то прекрасное, чем поразите окружающих. Воспользуйтесь этими энергиями, неделя для вас благоприятная.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев это будет неделя со смешанным влиянием планет. Ваша энергичность, напористость и вера в себя помогут вам активно действовать и добиваться результатов. Однако, возможны досадные просчеты, ошибки, а также конфликты с окружающими.

Весы — гороскоп на неделю

Весам предстоит напряженная неделя. Возможны сложности в личной жизни: непонимание, недостаток любви и симпатии, а также откровенные конфликты и ссоры. Скорее всего, вам будет сложно найти общий язык с партнером, а попытки преодолеть непонимание приведут к ухудшению ситуации. Лучше отложите обсуждения и выяснение отношений на потом.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов неделя исключительно благоприятна. Настойчивость, внутренняя сила, уверенность в себе, а также точность мышления, собранность и хорошее самочувствие — все эти качества будут присутствовать одновременно и помогут вам достичь больше, чем когда-либо. Поставьте перед собой амбициозные цели и составьте план по их реализации.

Стрелец — гороскоп на неделю

В жизни Стрельцов на следующей неделе возможны ссоры, конфликты, непонимание, неспособность найти общий язык с окружающими. Особенно это касается деловой сферы. В личной жизни продолжается благоприятный период, и это может слегка скрасить общую ситуацию.

Козерог — гороскоп на неделю

Для Козерогов неделя в основном благоприятна. Она хорошо подходит для доделывания старых дел, подведения итогов, закрытия прежних обязательств. Рассортируйте «висящие» дела: что обязательно следует выполнить, что можно вычеркнуть, а что отложить на неопределенный срок. В личной жизни период скорее неблагоприятный.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям предстоит благоприятная неделя. Особенно она хороша для того, чтобы знакомиться с новыми людьми. В личной жизни также ожидается подъем. Ощущение радости и хорошее настроение не будут покидать вас на протяжение всего периода.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам предстоит насыщенная неделя, когда можно многое спланировать, организовать и успеть сделать. Ваша продуктивность на предстоящей неделе будет выше, чем когда-либо. Не откладывайте важные, назревшие дела, смело беритесь за них и вы достигнете успеха.

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