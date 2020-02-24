Боец ММА раскрыл секрет победы Харитонова над Родригесом

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Валентин Черников
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Андрей Семенов рассказал, какие преимущества помогли российскому бойцу одолеть бразильца.

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Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин

Секрет победы Сергея Харитонова в поединке с Фернандо Родригесом раскрыл боец ММА Андрей Семенов. В интервью 5-tv.ru он рассказал, что исход встречи с бразильцем решила сила ударов российского спортсмена.

«Сергей в своем духе. Ничего не скажешь, у него хорошие удары особенно на ближней дистанции — апперкоты, боковые очень мощные. С помощью этого он выиграл в бою досрочно. Мы с ним лично знакомы. Я всегда в Сергея верил и верю», — сказал Семенов.

Харитонов нокаутировал Родригеса на первых секундах второго раунда. Активно начавший встречу бразилец после короткого отдыха не успел оказать сопротивления. Сергей стремительно атаковал соперника, прижал его к канатам и провел серию ударов в челюсть.

По итогам боя Харитонов завоевал титул чемпиона мира по версии WTKF в весовой категории свыше 110 килограммов. Встреча транслировалась на телеканале РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео победного момента боя Харитонова и Родригеса.

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