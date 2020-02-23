Харитонов побил Родригеса и стал чемпионом мира по версии WTKF

Основной бой вечера единоборств промоушена WTKF между Сергеем Харитоновым и Фернандо Родригесом закончился победой россиянина. Поединок завершился в начале второго раунда нокаутом.

По итогам поединка Харитонов завоевал титул чемпиона мира WTKF в весовой категории свыше 110 килограммов. Ранее 39-летний боец одержал 30 побед и потерпел семь поражений в ММА с 2000 года. Послужной список Родригеса к моменту выхода на ринг составлял 11 побед, в том числе — семь нокаутов, при шести поражениях.

За плечами Сергея служба в ВДВ, школа бокса, кикбоксинга и рукопашного боя. Фернандо практиковался преимущественно в джиу-джитсу. Он подошел к бою с Харитоновым в весе 126 килограммов. Россиянин же весил на кило больше, тогда как обычно выходит биться в весе около 116-117 килограммов. В связи с этим его команда разработала особую тактику ведения боя с бразильцем. Сам Родригес перед боем с Харитоновым назвал россиянина своим лучшим соперником.

Трансляция боя прошла в прямом эфире на телеканале РЕН ТВ.

Ранее 5-tv.ru писал, Сергей Харитонов вышел на ринг с Фернандо Родригесом.