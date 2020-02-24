Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди
Поклонников возмутил интимный снимок футболиста, сделанный спустя три недели после рождения младшей дочери.
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Фото, видео: Instagram @tarasov23
Семейное селфи Дмитрия Тарасова вызвало неоднозначную реакцию его поклонников. Футболист выложил в Instagram снимок, на котором держит на руках новорожденную дочь в окружении супруги Анастасии Костенко и второй наследницы Миланы. Внимательные пользователи заметили, что в этот момент молодая мама пользуется молокоотсосом. Подписчики спортсмена посчитали этот кадр чересчур интимным.
Как пишет портал «СтарХит», Тарасов не впервые выкладывает неудачный снимок супруги. Периодически спортсмен демонстрирует модель усталой и неухоженной. Однако Анастасия Костенко не обижается на мужа и во всем его поддерживает. В том числе теперь, когда футболист остался вне игры из-за полученной травмы.
Недавно Дмитрий подписал контракт с ФК «Рубин», но сломал ногу на тренировке. Поэтому Тарасов ныне находится дома с семьей. Тем не менее, полузащитник не опускает руки и уже пообещал поклонникам скорое возвращение.
Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Тарасова показала фото 11-летней давности.
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