Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди

Семейное селфи Дмитрия Тарасова вызвало неоднозначную реакцию его поклонников. Футболист выложил в Instagram снимок, на котором держит на руках новорожденную дочь в окружении супруги Анастасии Костенко и второй наследницы Миланы. Внимательные пользователи заметили, что в этот момент молодая мама пользуется молокоотсосом. Подписчики спортсмена посчитали этот кадр чересчур интимным.

Instagram @tarasov23

Как пишет портал «СтарХит», Тарасов не впервые выкладывает неудачный снимок супруги. Периодически спортсмен демонстрирует модель усталой и неухоженной. Однако Анастасия Костенко не обижается на мужа и во всем его поддерживает. В том числе теперь, когда футболист остался вне игры из-за полученной травмы.

Недавно Дмитрий подписал контракт с ФК «Рубин», но сломал ногу на тренировке. Поэтому Тарасов ныне находится дома с семьей. Тем не менее, полузащитник не опускает руки и уже пообещал поклонникам скорое возвращение.

Ранее 5-tv.ru писал, что супруга Тарасова показала фото 11-летней давности.