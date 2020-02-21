«Прямо Джоли!» — супруга футболиста Тарасова показала фото 11-летней давности

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Ниса Мурзанаева
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25-летняя Анастасия Костенко впечатлила фанатов естественной красотой «без нарисованных бровей и комичных губ».

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Фото, видео: Instagram @kostenko.94

Жена российского футболиста Дмитрия Тарасова 25-летняя Анастасия Костенко опубликовала в Instagram фото 11-летней давности. На снимке юная красавица выглядит как настоящая топ-модель.

Будущая звезда подиумов позирует на фотографии вместе со своим младшим братом Виктором. 20 февраля мальчик отпраздновал свое 16-летие. Костенко сопроводила общий архивный снимок трогательным поздравлением.

«Сегодня такой классный день. На этом фото где-то август 2009-го. Дорогой мой братик, слушай родителей и обязательно себя, чтобы выбрать себе занятие по душе, которое ты в дальнейшем назовешь — работа. Я тебя очень люблю!» — написала знаменитость.

Instagram @kostenko.94

На поклонников Анастасии Костенко опубликованный снимок произвел огромное впечатление. Фанаты пришли в неописуемый восторг от того, насколько хорошенькой их любимица была, будучи еще совсем ребенком. Подписчики сравнили стройную, загорелую, длинноволосую красавицу с голливудской актрисой, секс-символом Анджелиной Джоли.

«На Джоли похожа!»

«Прямо Анджелина Джоли!»

«Какая же редкость сейчас встретить по-настоящему красивого человека. Без этих толстых, жутких нарисованных бровей, без комичных губ и переделанных носов», — высказались пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Тарасова показала первую встречу старшей дочери с новорожденной сестрой.

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