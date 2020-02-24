«Страшно смотреть»: фанаты в шоке от Самбурской «без зубов и зрачков»
Актриса взбудоражила подписчиков снимком во время поездки на машине.
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Фото, видео: Instagram @samburskaya
Фото Настасьи Самбурской встревожило ее подписчиков в Instagram. Артистка выложила в микроблоге снимок, сделанный во время гастрольной поездки на машине с коллегами по спектаклю «Охота на мужчин». На пути в Ульяновск актеры заснули. При этом единственная женщина в автомобиле открыла рот, и не до конца прикрыла веки. В таком виде ее запечатлел один из попутчиков.
При просмотре создается впечатление, что на верхней челюсти Самбурской нет зубов, за исключением одного, и будто бы нет зрачков. На этой ей указали поклонники. В комментариях заметили, что обычно подобные кадры размещают папарацци, но Настасья сделала эту работу за них.
«Вопросы есть по зубу-одиночке. Я не знаю, как так получилось! У меня в принципе на верхней челюсти все зубы на месте, стоматолог не даст соврать! И также окулист — про наличие обоих зрачков», — оправдалась актриса.
Помимо неприятно удивленных нашлось немало пользователей, кого рассмешил дорожный снимок. На нем Самбурская напомнила фолловерам рэпера Элджея и американскую певицу Билли Айлиш.
«Обычно такие фотки делают и выкладывают папарацци. Но нет, Настасья всех опередила!»
«Мне страшно смотреть на это, позвоню своему психологу»;
«У Насти взгляд Элджея»;
«На Билли Айлиш тут похожа»;
«Я еще такого смешного фото не видела», — ответили юзеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что полуобнаженная Самбурская покорила подписчиков в Instagram.
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