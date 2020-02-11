«Какая госпожа!»: полуобнаженная Самбурская покорила подписчиков в Instagram

Скандально известная актриса Анастасия Самбурская поучаствовала в довольно откровенной фотосессии для журнала Maxim, о чем не могла не рассказать своим фанатам в сети. Девушка даже выложила в Instagram видео рабочего процесса в студии. В кадре — настоящая красотка в ослепительном нижнем белье с кисточками на груди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya) 9 Фев 2020 в 5:02 PST

«Царицаааа»;

«О, Господи! Какая госпожа!»

«Фигура просто бомба»;

«Самая сексуальная девушка в мире!» — пишут поклонники звезды в комментариях.

Самбурская же в восторге от такой реакции и так и норовит одурманить фанатов призывами, вроде «Ожидайте выхода, мальчики и девочки!».

Не так давно Анастасия рассказала о личной трагедии — ее бросил мужчина. В Instagram актриса выложила видео, где, сидя в машине, она решительно заявляет своим подписчикам, что обязательно тоже бросит, а точнее сбросит несколько килограммов. Худеть же девушка собиралась при помощи танцев в ночных клубах. Затем планы звезды резко изменились: она отправилась в салон красоты.

Ранее 5-tv.ru поделился фото полуобнаженной звезды Victoria's Secret.