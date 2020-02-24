Летевший из Москвы в Иркутск самолет ушел на аэродром Улан-Удэ

Самолет, летевший из Москвы в Иркутск, приземлился на запасном аэродроме в Улан-Удэ. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, приземлиться в пункте назначения воздушное судно не смогло из-за погодных условий. Экипаж принял решение изменить курс из-за тумана в Иркутске.

По информации источника агентства, по расписанию самолет из Москвы должен был приземлиться в Иркутске в 8:25 по местному времени — 3:25 по московскому времени. В Улан-Удэ самолет приземлился в 9:45 по местному времени — 4:45 по Москве. О пострадавших сведения не поступали.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что самолет в Южно-Сахалинске повредил стойку шасси при маневрировании на взлете.