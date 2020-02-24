Эксперт подтвердил превосходство отечественного «оружия будущего»

Россия опережает западных конкурентов в разработке «оружия будущего», заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Его слова приводит Nation News.

Весной прошлого года в Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин впервые рассказал о новейших видах разработанного в России стратегического оружия. Лидер страны представил гиперзвуковые комплексы «Кинжал», «Авангард» и «Буревестник», упомянул о лазерном комплексе «Пересвет», подводном беспилотнике с ядерной силовой установкой «Посейдон» и о межконтинентальной баллистической ракете «Сармат».

«Гиперзвуковая ракета „Кинжал“ воздушного базирования уже находится на дежурстве. „Пересвет“ тоже уже на дежурстве, хоть и экспериментальном», — сказал Кошкин.

Ракета «Кинжал» — авиационный вариант комплекса «Искандер». Способна развивать скорость более 12 тысяч километров в час и может поражать объекты в радиусе почти двух тысяч километров — как стационарные объекты, так и надводные корабли: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Кроме того, она способна преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя при этом ядерные и обычные заряды. В ноябре 2019 года Россия провела успешные испытания комплекса «Кинжал» в Арктике.

Боевому лазеру Кошкин уделил особое внимание. Большая часть данных о «Пересвете» засекречена. Но по имеющимся данным, этот комплекс выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны. На нынешнем этапе разработки лазер подвергается критике, поскольку зависит от погоды и условий применения. В этой части проект совершенствуется. То же самое происходит в США и Китае, отмечает политолог.

«Пересвет» будут использовать не только для прикрытия территории, но не исключено, что нам бросили вызов США. Они милитаризируют космос, и мы не можем допустить этого превосходства. Нужно понимать: кто будет доминировать в космосе, тот будет доминировать и на земле», — подчеркнул Кошкин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин пообещал армии и флоту новейшее вооружение.