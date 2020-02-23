«Лазерные и гиперзвуковые комплексы»: Путин пообещал армии и флоту новейшее вооружение
Президент подчеркнул, что «оружие будущего» уже встает на боевое дежурство в российских Вооруженных силах.
Закрыть
Смотрите также:
Владимир Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в плане вооружений
Шойгу поручил российским военным отслеживать развертывание РСМД США
Песков ответил на вопрос о поздравлении Путиным глав Украины и Грузии
«Догоняют нас»: Путин заявил об уникальности российского гиперзвукового оружия
Путин: армия способна защитить Россию в непростых международных условиях
Путин шуткой ответил на вопрос об украинских танках на Кубани
Владимир Путин заявил об укреплении позиций РФ на глобальном рынке вооружения
В Кремле рассказали о реакции Макрона на послание Путина главам государств
Путин отметил уникальность российского гиперзвукового оружия
В США констатировали превосходство вооружений РФ перед западными аналогами
Путин призвал усилить меры безопасности на шахтах
Путин пообещал ответ на новую угрозу со стороны США
Владимир Путин снял с Эритреи оружейное эмбарго
В Кремле прокомментировали идею отпустить украинских моряков до суда
Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400
Путин призвал сделать Россию лидером в сфере защиты от гиперзвукового оружия
Западные СМИ делятся впечатлениями от Парада Победы в Москве
В Германии назвали отправку авианосца США к берегам Ирана «стотысячным блефом»
«Сила и душа корейского народа» — Ким Чен Ын преподнес Путину меч
Фото, видео: ТАСС / Метцель Михаил 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что российские армия и флот будут снабжаться новейшим вооружением. Об этом он сообщил во время выступления на концерте в Кремлевском дворце, посвященном Дню защитника Отечества.
«Мы будем и дальше добиваться, чтобы наши армия и флот становились все более современными, а значит укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшие вооружения и технику. В том числе, лазерные и гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что многие из российских вооружений не имеют аналогов в мире.
«По ряду перспективных образцов — а это фактически оружие будущего — мы уже перешили от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности», — добавил президент.
По словам главы государства, это означает, что обороноспособность и безопасность России обеспечены в долгосрочной перспективе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин россиян с Днем защитника Отечества. В своей речи глава государства отметил как людей, стоящих на страже Родины, так и тех, кто ждет их, сохраняя тепло домашнего очага.
Нашли ошибку?