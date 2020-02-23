«Лазерные и гиперзвуковые комплексы»: Путин пообещал армии и флоту новейшее вооружение

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что российские армия и флот будут снабжаться новейшим вооружением. Об этом он сообщил во время выступления на концерте в Кремлевском дворце, посвященном Дню защитника Отечества.

«Мы будем и дальше добиваться, чтобы наши армия и флот становились все более современными, а значит укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшие вооружения и технику. В том числе, лазерные и гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что многие из российских вооружений не имеют аналогов в мире.

«По ряду перспективных образцов — а это фактически оружие будущего — мы уже перешили от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности», — добавил президент.

По словам главы государства, это означает, что обороноспособность и безопасность России обеспечены в долгосрочной перспективе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин россиян с Днем защитника Отечества. В своей речи глава государства отметил как людей, стоящих на страже Родины, так и тех, кто ждет их, сохраняя тепло домашнего очага.