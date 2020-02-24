Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о проблемах с алкоголем

Андрей Григорьев-Апполонов с юмором прокомментировал недавнее заявление своего бессменного продюсера Игоря Матвиенко о том, что певец злоупотребляет алкоголем и медленно себя убивает.

«Конечно, хулиганю. И остановить меня невозможно. И правильно делает (что журит — Прим. ред.). Я тоже его журю, когда он выпивает. Мы все друг друга поддерживаем», — заявил рыжий из «Иванушек» в интервью сайту KP.RU в преддверии юбилейного концерта Игоря Матвиенко.

Григорьев-Апполонов, рассказывая о многолетнем сотрудничестве, отметил, что продюсер «строг, когда буянит», но лично с ним нет, потому что они друзья. Кроме того, Игорь — крестный старшего сына певца.

Сообщения о проблемах с алкоголем у рыжего из «Иванушек» активно стали муссироваться после того, как от него ушла жена. А позднее появилась информация о том, что у него есть внебрачный ребенок. Певец доказал, что не имеет к этому отношения и не готов больше комментировать произошедшее.

«Ой, не запаривайтесь. Там невменяемая девушка. Я боюсь даже, что она в суд подаст за то, что я назвал ее невменяемой!» — недавно отшутился он.

Ранее 5-tv.ru писал, что продюсер Игорь Матвиенко призвал отправить на «Евровидение» группу «Фабрика».