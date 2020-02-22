Продюсер Игорь Матвиенко призвал отправить на «Евровидение» группу «Фабрика»

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Сергей Зеленский
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Основатель «Иванушки International» поддерживает семейные ценности, и предложил свою идею для международного песенного конкурса.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Известный российский продюсер Игорь Матвиенко предложил отправить на «Евровидение» группу «Фабрика», чтобы показать всему миру и организаторам конкурса, в первую очередь, что такое — настоящие человеческие ценности.

«Я считаю, что на этот конкурс в этом году просто обязана поехать группа „Фабрика“ с песней „Мама молодая“. Причем у нас есть клип, где девушки беременные. Просто на конкурсе с девизом „откройся уже“, это наверное как „каминг-аут уже“, я считаю, что Россия обязана выпустить девушек и спеть о нормальных человеческих ценностях», — заявил продюсер.

На кадрах, размещенных в Youtube, видны молодые девушки, с заботой поддерживающие свои животы с будущими поколениями.

Западные страны в последнее время активно пропагандируют антиконсервативные ценности, включая ЛГБТ-браки и их пропаганду.

Ранее 5-tv.ru передавал, что ЛГБТ-активистка обвинила известного московского фотографа в изнасиловании.

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