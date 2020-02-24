Зарубежные метеорологи объяснили причины аномально теплой зимы в России, Европе и США. По утверждениям специалистов, всему виной крайне устойчивая область низкого давления в районе Северного полюса, сообщает Bloomberg.

Ученые отмечают, что ветры обычно «направляют» холодные воздушные массы на юг, но из-за сложившейся ситуации они оказались «заблокированы» в одном месте и циркулируют на севере Земли.

В результате температура воздуха в России, в части Северной Европы, США и на востоке Канады оказалась выше средней нормы. Метеорологи рассчитывали, что текущая зима станет холоднее предшествующей, но область низкого давления сохранялась в Арктике на протяжении длительного времени. Причины подобной аномалии до настоящего момента не выяснены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как аномально теплая зима повлияет на лето-2020.