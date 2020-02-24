Зарубежные метеорологи объяснили причины аномально теплой зимы в России
Специалисты указывают на крайне устойчивую область низкого давления в районе Северного полюса.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которые никогда не уживутся друг с другом
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
ТОП-4 пар по знаку зодиака, которым не суждено быть вместе
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 24 февраля по 1 марта
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети
Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин
Зарубежные метеорологи объяснили причины аномально теплой зимы в России, Европе и США. По утверждениям специалистов, всему виной крайне устойчивая область низкого давления в районе Северного полюса, сообщает Bloomberg.
Ученые отмечают, что ветры обычно «направляют» холодные воздушные массы на юг, но из-за сложившейся ситуации они оказались «заблокированы» в одном месте и циркулируют на севере Земли.
В результате температура воздуха в России, в части Северной Европы, США и на востоке Канады оказалась выше средней нормы. Метеорологи рассчитывали, что текущая зима станет холоднее предшествующей, но область низкого давления сохранялась в Арктике на протяжении длительного времени. Причины подобной аномалии до настоящего момента не выяснены.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как аномально теплая зима повлияет на лето-2020.
Нашли ошибку?