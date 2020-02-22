Климатолог рассказал, как аномально теплая зима повлияет на лето-2020
По мнению специалиста, удушающей жары россиянам бояться не стоит.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Julian Stratenschulte, Valery Gorokhov, Artur Widak, Marcus Siebert
В беседе с корреспондентами URA.RU сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова, климатолог Андрей Киселев рассказал, как аномально теплая зима в России может сказаться на лете-2020. По мнению специалиста, вопреки всем ожиданиям, температура в летний период не зайдет за рекордно высокие или рекордно низкие отметки термометра. Вероятнее всего, она будет среднестатистической. В крайнем случае — немного ниже.
«Скорее всего, природа постарается немного выровнять ситуацию. Если температура слишком сильно возросла зимой, то летом она будет либо средней, либо ниже средней, но, во всяком случае, не будет завышена», — уверил эксперт.
По его словам, это не пустые рассуждения, а закономерность, подтвержденная данными за несколько лет. Кроме того, Киселев отметил: единственное, чем грозит бесснежная российская зима — отсутствием необходимой влаги в почве. Однако этот фактор имеет огромное значение для сельского хозяйства. Ведь если температуры резко понизятся, растения могут погибнуть.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что будет с Россией в случае глобального потепления.
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