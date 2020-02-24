Оставила душу в свадебном катафалке: Успенская высказалась о Собчак после ее шоу

Звезда шансона Любовь Успенская нелестно высказалась о Ксении Собчак после посещения ток-шоу ведущей на федеральном канале. Программа была посвящена отношениям певицы с ее дочерью Татьяной Плаксиной, которая накануне заявила об истязаниях со стороны матери.

В ходе передачи исполнительница пыталась доказать, что никогда не била свою наследницу. По ее мнению, если кто-то и допустил ошибки в воспитании ребенка — так это ее муж.

«Где ты видела отца, который говорит, что легкие наркотики полезны? Он виноват во всем, мой муж все годы меня использовал и шантажировал. А я супермать!» — заявила артистка.

Однако, несмотря на объяснения знаменитости, Собчак продолжала задавать вопросы Успенской о ее отношениях с дочерью. Они показались певице однотипными и, в конце концов, разозлили ее.

«Дай Бог, чтобы ты не узнала этого горя, которое я узнала. Тебе легко говорить! Идиотка, что я пошла на эту программу», — призналась звезда шансона и неожиданно покинула студию шоу.

Instagram @uspenskayalubov_official

Впоследствии, на своей странице в Instagram Успенская объяснила, что разочаровалась в Ксении Собчак и в журналистике в целом. Артистке было страшно осознавать, что мать и единомышленница, которую она первоначально увидела в Собчак, по мнению Любови, оказалась «циничной» ведущей, «не совсем осознающей систему человеческих ценностей».

«Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всем по-человечески, наконец-то разобраться, вдруг превращается в холодную циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу, будто выглядывающую из того самого „свадебного катафалка“, оставившая там свою душу», — подчеркнула светская львица.

В комментариях подписчики поддержали Успенскую.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по словам Татьяны Плаксиной, Успенская запирала дверь в комнату на ключ и начинала ее душить. Кроме того, певица якобы часто обещала своей наследнице, что «придут санитары» и «заколют ее». Об этом наследница звезды рассказала в шоу Леры Кудрявцевой.