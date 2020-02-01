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Дочь Успенской рассказала об угрозах и насилии со стороны матери

, 20:51 | Мия Субботина 90

Наследница певицы сделала громкое заявление на телевидении.

Фото: Instagram @uspenskayalubov_official

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала в эфире передачи «Звезды сошлись» на федеральном канале о шокирующих подробностях их отношений со знаменитой мамой. По словам наследницы королевы русского шансона, родительница над ней издевалась.

«Она берет, запирает дверь на ключ и начинает меня душить», — вспоминает Плаксина.

30-летняя Татьяна также рассказала, что Успенская часто обещала ей, что «придут санитары» и «заколют ее». Плаксина утверждает, что жила в состоянии постоянного стресса.

Кроме того, певица отправила дочь в клинику для душевнобольных на Коста-Рике, и пыталась лечить ее от наркотической зависимости. Однако, как уверяет Плаксина, ее мать якобы тоже могла принимать запрещенные препараты.

Многие поклонники предположили, что поступок Татьяны стал своеобразной реакцией на недавние высказывания ее матери. Тогда Успенская рассказывала в интервью одному изданию о нестабильном психическом состоянии наследницы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Успенская отчитала сплетников, которые сеют глупые слухи о здоровье ее дочери.

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