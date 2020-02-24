Клуб НХЛ «Монреаль» обменял Ковальчука в «Вашингтон»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» объявил о переходе в свой стан из «Монреаль Канадиенс» российского нападающего Ильи Ковальчука. В результате обмена «канадцы» получили право выбора в третьем раунде драфта 2020 года, сообщает сайт НХЛ.

Отмечается, что «Монреаль» сохранит у себя половину зарплаты 36-летнего уроженца Твери, которая без малого составляет 700 тысяч долларов.

Twitter @Capitals

«Вашингтон Кэпиталз» в текущем сезоне станет уже третьей командой для Ильи Ковальчука. Нападающий успел поиграть за «Лос-Анджелес Кингз», с которыми впоследствии разорвал контракт. Следующий клубом стал «Монреаль Канадиенс», российский хоккеист набрал 9 (3+6) очков. Всего за свою карьеру в НХЛ Илья Ковальчук провел 919 матчей и набрал 872 очка.

Примечательно, что нападающий станет уже пятым россиянином в составе «Вашингтон Кэпиталз». В настоящее время цвета столичной команды защищают Александр Овечкин, Дмитрий Орлов, Илья Самсонов и Евгений Кузнецов.

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