«Как будто лысая! Хромаешь?»: Шишкову высмеяли за видео с Недели моды в Милане
Модель прошлась по подиуму в ботфортах, куртке с шипами черно-золотого цвета и повязкой на голове, выполненной в том же стиле.
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Фото, видео: Instagram @missalena.92
Российская модель Алена Шишкова поучаствовала в Неделе моды в Милане. Бывшая возлюбленная Тимати представляла коллекцию модного дома Philipp Plein. Она прошлась по подиуму в массивных ботфортах, черной футболке оверсайз и кожаной куртке с черно-золотистыми шипами. Завершающей частью образа стала повязка на голове, выполненная в таком же дерзком и роковом стиле. Видео с мероприятия теледива опубликовала в Instagram.
Ранее поклонники признавались, что с нетерпением ждали кадров с итальянского показа мод, однако стиль Шишковой их сильно разочаровал. Больше всего критики вызвали сапоги, надев которые, по мнению подписчиков, модель буквально шаталась и не могла сохранять естественную походку.
«Почему так тяжело идешь? Хромаешь?
«Либо в сапогах дело, либо ноги в коленях не до конца выпрямляешь!»
«На видео много девушек нормально ходят в этих сапогах, только Алена на них ковыляет и косолапит!» — писали юзеры.
Прическа Шишковой тоже вызвала у пользователей массу вопросов. Многие стали интересоваться, куда делись длинные волосы «Мисс-Россия 2012» и почему она выглядит будто бы лысой.
«Алена, Вы совсем остались без волос. Что случилось с ними?»
«Как будто лысая!»
«Нарощенные волосы, наверное, попросили снять, вот и осталась без волос!» — высказались хейтеры.
Шишкова не выдержала такого негатива в свой адрес и резко ответила всем злопыхателям.
«Это была обувь для подиума, у которой каблуки немного „ездили“, я „держала“ их стопами при ходьбе. И знаю, что очень круто прошла. А насчет волос? Я отращиваю свои волосы после многолетних издевательств окрашиваниями, наращиванием. И пока вы будете меня критиковать, моя прическа будет отрастать», — написала модель.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Шишкова показала, как носит на руках пятилетнюю дочь Тимати.
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