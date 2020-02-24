«Как будто лысая! Хромаешь?»: Шишкову высмеяли за видео с Недели моды в Милане

Российская модель Алена Шишкова поучаствовала в Неделе моды в Милане. Бывшая возлюбленная Тимати представляла коллекцию модного дома Philipp Plein. Она прошлась по подиуму в массивных ботфортах, черной футболке оверсайз и кожаной куртке с черно-золотистыми шипами. Завершающей частью образа стала повязка на голове, выполненная в таком же дерзком и роковом стиле. Видео с мероприятия теледива опубликовала в Instagram.

Ранее поклонники признавались, что с нетерпением ждали кадров с итальянского показа мод, однако стиль Шишковой их сильно разочаровал. Больше всего критики вызвали сапоги, надев которые, по мнению подписчиков, модель буквально шаталась и не могла сохранять естественную походку.

«Почему так тяжело идешь? Хромаешь?

«Либо в сапогах дело, либо ноги в коленях не до конца выпрямляешь!»

«На видео много девушек нормально ходят в этих сапогах, только Алена на них ковыляет и косолапит!» — писали юзеры.

Прическа Шишковой тоже вызвала у пользователей массу вопросов. Многие стали интересоваться, куда делись длинные волосы «Мисс-Россия 2012» и почему она выглядит будто бы лысой.

«Алена, Вы совсем остались без волос. Что случилось с ними?»

«Как будто лысая!»

«Нарощенные волосы, наверное, попросили снять, вот и осталась без волос!» — высказались хейтеры.

Шишкова не выдержала такого негатива в свой адрес и резко ответила всем злопыхателям.

«Это была обувь для подиума, у которой каблуки немного „ездили“, я „держала“ их стопами при ходьбе. И знаю, что очень круто прошла. А насчет волос? Я отращиваю свои волосы после многолетних издевательств окрашиваниями, наращиванием. И пока вы будете меня критиковать, моя прическа будет отрастать», — написала модель.

Instagram @missalena.92

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Шишкова показала, как носит на руках пятилетнюю дочь Тимати.