«Подросла малышка!» —Шишкова показала, как носит на руках пятилетнюю дочь Тимати

Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Алена Шишкова опубликовала в Instagram трогательное фото с дочкой. На снимке модель держит на руках свою подросшую малышку Алису и улыбается. Девочка при этом строит маме в ответ смешные рожицы.

«Потому что дочка еще маленькая», — не без иронии отметила «Мисс Россия 2012» под снимком, намекая на то, что для нее наследница всегда останется малышкой.

Подписчики Шишковой не смогли без умиления смотреть на такую нежную фотографию. Они признались, что с удовольствием наблюдают, как модель проводит время с Алисой, и любят смотреть смешные фото и видео, которые мама с дочкой делают вместе.

Instagram @missalena.92

«Подросла малышка!»

«Какие милые!»

«Как же ей повезло с мамой!»

«Такие лапочки!» — восхищались фолловеры.

Некоторые также поинтересовались, как часто время с девочкой проводит ее отец — Тимати. Ребенок появился на свет, когда знаменитости еще встречались. Сейчас музыкант живет вместе с Анастасией Решетовой, которая подарила ему сына Ратмира.

«Тимати часто навещает?»

«А где папа?» — интересовались комментатопры.

Ранее 5-tv.ru показывал видео, как четырехмесячный сын Тимати плавает в бассейне.