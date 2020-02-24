Автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и рухнул в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. ДТП произошло около девяти часов утра в Центральном районе Северной столицы.

По предварительным данным, за рулем машины находилась женщина. В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное видео аварии. Как видно на кадрах, во время движения по дороге авто начало съезжать в правую сторону — к реке, и, в конце концов, упало в воду.

Спасатели достали водителя из Фонтанки. Сейчас женщину осматривают специалисты. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легковой автомобиль утонул в Фонтанке в Петербурге. Легковушка перелетела через ограждение и стремительно ушла под воду. Очевидец бросился в реку, чтобы помочь находившимся в тонущей машине людям.