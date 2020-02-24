Mini Cooper протаранил ограждение и рухнул в Фонтанку в Петербурге — видео
Как видно на кадрах, водитель машины начал резко съезжать с дороги в сторону реки и, в конце концов, упал в воду.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Автомобиль Mini Cooper протаранил ограждение и рухнул в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. ДТП произошло около девяти часов утра в Центральном районе Северной столицы.
По предварительным данным, за рулем машины находилась женщина. В распоряжении 5-tv.ru появилось эксклюзивное видео аварии. Как видно на кадрах, во время движения по дороге авто начало съезжать в правую сторону — к реке, и, в конце концов, упало в воду.
Спасатели достали водителя из Фонтанки. Сейчас женщину осматривают специалисты. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что легковой автомобиль утонул в Фонтанке в Петербурге. Легковушка перелетела через ограждение и стремительно ушла под воду. Очевидец бросился в реку, чтобы помочь находившимся в тонущей машине людям.
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