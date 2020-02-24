Видео: НЛО преследует Международную космическую станцию

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Василий Заика
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Объект с плохо опознаваемым силуэтом сняли камеры НАСА.

Фото, видео: ТАСС/Planet Pix via ZUMA Wire

Камеры НАСА, установленные на борту Международной космической станции (МКС), сняли предположительно НЛО, который буквально преследовал пилотируемый комплекс, сообщает Express.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как объект с плохо опознаваемым силуэтом движется неподалеку от МКС с той же скоростью — 78 километров в секунду. «Корабль», похожий на наконечник стрелы, около 15 минут сопровождал станцию. После этого он достаточно резко поднялся вверх и исчез в бескрайних просторах космоса.

Уфологи уже высказали несколько гипотез относительно произошедшего, в числе которых новейшая военная разработка, случайно попавшая в кадр камеры НАСА. Эксперты отмечают, что обычно при подобных инцидентах агентство сразу прекращает трансляцию с борта МКС. Однако, на этот раз видеосигнал передавался без сбоев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что необъяснимые круги в небе над Иркутском сняли на видео.

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