В США оценили эффективность «странного» российского патрона

|
Василий Заика
139

Боеприпас калибром 12,7×55 миллиметров используется при стрельбе из снайперских винтовок ВССК «Выхлоп».

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Wikipedia.org /Mike1979 Russia, ren.tv

Американское издание The National Interest оценило эффективность «странного» российского патрона калибром 12,7×55 миллиметров. Данный боеприпас используется при стрельбе из снайперской специальной крупнокалиберной винтовки (ВССК) «Выхлоп» и штурмовых револьверов РШ-12.

По мнению авторов материала, толстый и короткий патрон идеально подходит для «стрельбы тяжелыми пулями, летящими с небольшой скоростью». Благодаря данным характеристикам боеприпас может поражать различные специальные цели, в том числе и противника в современном бронежилете.

ВССК «Выхлоп» — российская бесшумная крупнокалиберная снайперская винтовка. Ее разработка велась по специальному заказу Центра Специального Назначения ФСБ России вместе с крупнокалиберным автоматом АШ-12. Впервые винтовка была представлена общественности на московской выставке «Интерполитех-2005».

Основным назначением ВССК является малошумное и беспламенное поражение легкобронированной и небронированной техники, а также живой силы в индивидуальных средствах защиты на дальности до 600 метров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт подтвердил превосходство отечественного «оружия будущего».

+1° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
64.30
0.56 69.42
0.65
Гороскоп на март 2020 года для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...