В США оценили эффективность «странного» российского патрона
Боеприпас калибром 12,7×55 миллиметров используется при стрельбе из снайперских винтовок ВССК «Выхлоп».
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Фото, видео: Wikipedia.org /Mike1979 Russia, ren.tv
Американское издание The National Interest оценило эффективность «странного» российского патрона калибром 12,7×55 миллиметров. Данный боеприпас используется при стрельбе из снайперской специальной крупнокалиберной винтовки (ВССК) «Выхлоп» и штурмовых револьверов РШ-12.
По мнению авторов материала, толстый и короткий патрон идеально подходит для «стрельбы тяжелыми пулями, летящими с небольшой скоростью». Благодаря данным характеристикам боеприпас может поражать различные специальные цели, в том числе и противника в современном бронежилете.
ВССК «Выхлоп» — российская бесшумная крупнокалиберная снайперская винтовка. Ее разработка велась по специальному заказу Центра Специального Назначения ФСБ России вместе с крупнокалиберным автоматом АШ-12. Впервые винтовка была представлена общественности на московской выставке «Интерполитех-2005».
Основным назначением ВССК является малошумное и беспламенное поражение легкобронированной и небронированной техники, а также живой силы в индивидуальных средствах защиты на дальности до 600 метров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что эксперт подтвердил превосходство отечественного «оружия будущего».
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