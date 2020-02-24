В США оценили эффективность «странного» российского патрона

Американское издание The National Interest оценило эффективность «странного» российского патрона калибром 12,7×55 миллиметров. Данный боеприпас используется при стрельбе из снайперской специальной крупнокалиберной винтовки (ВССК) «Выхлоп» и штурмовых револьверов РШ-12.

По мнению авторов материала, толстый и короткий патрон идеально подходит для «стрельбы тяжелыми пулями, летящими с небольшой скоростью». Благодаря данным характеристикам боеприпас может поражать различные специальные цели, в том числе и противника в современном бронежилете.

ВССК «Выхлоп» — российская бесшумная крупнокалиберная снайперская винтовка. Ее разработка велась по специальному заказу Центра Специального Назначения ФСБ России вместе с крупнокалиберным автоматом АШ-12. Впервые винтовка была представлена общественности на московской выставке «Интерполитех-2005».

Основным назначением ВССК является малошумное и беспламенное поражение легкобронированной и небронированной техники, а также живой силы в индивидуальных средствах защиты на дальности до 600 метров.

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