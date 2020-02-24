Камеры начнут распознавать преступников по татуировкам и походке
Федеральную систему биометрических учетов планируется запустить в эксплуатацию до конца 2021 года.
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Видеокамеры начнут распознавать преступников по лицу, радужной оболочке глаз, голосу, походке и татуировкам. В настоящее время МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), сообщает РБК.
Отмечается, что новинка будет использоваться не только для распознавания лиц, но и во взаимодействии с другими ведомственными системами.
Специалисты будут загружать в ФИСБУ так называемые следы злоумышленника, собранные на месте преступления. Искусственный интеллект по результатам анализа отпечатков пальцев, образцов волос и слюны укажет на возможных подозреваемых. К слову, данная информация будет обрабатываться экспертами-криминалистами.
Система при наличии всех необходимых параметров подгрузит фотографию подозреваемого и отправит данные ответственным сотрудникам МВД.
ФИСБУ разрабатывается в рамках государственной программы «Безопасный город» и будет запущена в эксплуатацию в Москве до конца 2021 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Кремле отреагировали на иск москвички из-за системы распознавания лиц.
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