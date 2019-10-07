В Кремле отреагировали на иск москвички из-за системы распознавания лиц

Жительница Москвы Алена Попова обратилась в суд, утверждая, что использование правительством столицы системы видеораспознавания лиц незаконно. По мнению истца, распоряжение биометрическими данными москвичей противоправно, так как нарушает право на частную жизнь и закон о персональных данных. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию.

« Технология распознавания лиц сейчас максимально широко применяется в подавляющем большинстве стран мира. Это система, которая себя зарекомендовала в плане обеспечения безопасности, в плане поимки преступников, предотвращения террористических актов », — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Дмитрий Песков отметил, что обращение Алены Поповой в суд — это «ее право, как гражданки». По словам пресс-секретаря российского лидера, проблему истца «будет рассматривать суд».

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