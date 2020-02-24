Корреспондент МИЦ «Известия» прокомментировал запрет на въезд в Евросоюз
Ранее Андрею Захарову по запросу Эстонии была аннулирована виза на три года.
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Фото, видео: ТАСС/Почуев Михаил, 5-tv.ru
Корреспондент МИЦ «Известия» Андрей Захаров прокомментировал запрет на въезд в Евросоюз. Ранее журналисту по запросу Эстонии была аннулирована виза на три года.
«Сегодня утром по прилету из Петербурга у меня забрали паспорт на контроле. Отвели в отдельный кабинет и объявили, что въезд в страны Шенгена для меня закрыт на три года. Шенген закрыт по запросу Эстонии», — пояснил Захаров.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что съемочная группа утром 24 февраля прилетела в Ригу в командировку, где журналисту сообщили, что он не может въехать в страну, выдав ему соответствующие документы. Объяснить причин аннулирования визы латвийские пограничники не смогли, так как запрет на въезд был выдан другой страной. Что касается оператора МИЦ «Известия» Антона Осокина, то у него проблем с въездом не возникло.
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