Корреспондента МИЦ «Известия» не пустили в Латвию и аннулировали Шенген

Корреспондента МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали Шенген на три года по запросу Эстонии.

Съемочная группа утром 24 февраля прилетела в Ригу в командировку, где журналисту сообщили, что он не может въехать в страну, выдав ему соответствующие документы. Объяснить причин аннулирования визы латвийские таможенники не смогли, так как запрет на въезд был выдан другой страной. Что касается оператора МИЦ «Известия» Антона Осокина, то у него проблем с въездом не возникло.

Темой предстоящей съемки было расширение в 200 раз военной базы в городе Даугавпилс. Местные жители были возмущены и организовали сбор подписей. По некоторым данным, национальные вооруженные силы Латвии планируют развивать полигон «Лес Мацкевичи» и специально для этого изменить территориальное планирование Даугавпилсского края.

В 2019 году Андрей Захаров выпустил несколько материалов об Эстонии. Один из них касался отказа местных властей от официальных мероприятий в память о 75-летии освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков. Второй был посвящен преподаванию в Эстонии истории национального гей-сообщества.